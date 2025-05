Gustavo Petro asegura que Álvaro Leyva busca “tumbar al presidente” en asocio con el ELN

Catatumbo

Una particular participación tuvo el presidente Gustavo Petro en su visita a Tibú este viernes 9 de mayo. El mandatario de los colombianos habló de los proyectos que adelanta el gobierno nacional para la región del Catatumbo, pero también hizo fuertes críticas a integrantes de su gobierno y a quienes salen de sus cargos.

Con más de cinco horas de retraso, el presidente Petro arribó al corazón del Catatumbo, el municipio de Tibú. Desde ahí, escuchó las intervenciones del alcalde de ese municipio, el gobernador de Norte de Santander, y algunos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

Terminada la intervención de Bolívar y cuando se pretendía continuar con la agenda del día, el presidente interrumpe y toma el micrófono. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario a Bolívar.

Acción seguida, continúo entregando su discurso a la comunidad presente. “Bolívar, ¿Tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”, dijo Petro, haciendo referencia a los trámites que se adelanta en la Corte Constitucional y que podría tumbar los 11 decretos que aún están vigentes del Decreto de Conmoción Interior para la región del Catatumbo.

Como era de esperarse, se refirió a las obras viales, que por años, se ha prometido a los Catatumberos. “Hacer la carretera es imprescindible, prefirieron meter la plata en la vía 4G de Ocaña-Gamarra que meterla en el Catatumbo y mi Ministerio falló cuando recibió la orden del gobierno y del presidente de invertir la pirámide”.

Y fue justo en ese cuando el presidente Gustavo Petro, aseguró que Álvaro Leyva estaría haciendo alianzas con organizaciones armadas como el ELN para “tumbarlo”. “Leyva también habló con el ELN y habló en Caracas con otros, no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente, porque tiene rabia de oligarca”, comentó.

Gustavo Petro también explicó los alcances del Estado de Conmoción y el por qué su gobierno tomó la decisión de decretarla. “Es una estrategia político-militar para proteger al campesinado y enfrentar las causas de la violencia”, dijo.

Durante la jornada, desde la Agencia Nacional de Tierras, se entregó titulación a familias campesinas de la región: 370 campesinos ya cuentan con título de propiedad registrado; 300 más recibieron resolución de auto de inicio, con entrega prevista en tres meses; 2.000 predios para formalización; Constitución de una Zona de Reserva Campesina de 50 mil hectáreas en 61 veredas; acciones de protección del pueblo Barí, con 32 mil hectáreas y convenios para cada resguardo.

