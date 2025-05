“No entendería a un solo liberal que no quiera que se consulte al pueblo”: Petro a César Gaviria

El presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, luego de que este pidiera al Senado no votar la consulta popular del Gobierno.

Gaviria aseguró que “la propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país”.

Frente a esto, el primer mandatario indicó que la mini reforma laboral que presentó Gaviria es “mínima” y no tiene en cuenta a la mujer, al joven, al microempresario y al campesinado.

“Insiste, como Uribe, en decir que el día termina en horas avanzadas de la noche. Desdice de la revolución en marcha de López Pumarejo”, aseguró.

En esa línea, Petro señaló que él mismo entregó mensaje de urgencia para su proyecto, “le he solicitado a todas y todos los senadores respetar al constituyente primario y oírlo en consulta.”

Por último, mencionó que “no entendería a un solo liberal que no quiera que se consulte al pueblo. Ese, simplemente, no es liberal.”

