“Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va” le dijo Petro a Gustavo Bolívar

Catatumbo

Una fuerte crítica hizo el presidente Petro a Gustavo Bolívar, después que el director de Prosperidad Social hiciera su intervención a la comunidad en la región del Catatumbo.

En su visita a Tibú, Norte de Santander, sucedió un particular hecho, poco visto durante los tres años de mandato del presidente Gustavo Petro. Justo después de la intervención de Gustavo Bolívar a la comunidad catatumbera, donde les informó de la ampliación del bono pensional para más de 22 mil adultos mayores, en el marco del decreto de Conmoción Interior, presidente Gustavo Petro rompió el protocolo y lanzó unas fuertes palabras al director del Departamento de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario a Bolívar.

Pero el presidente no paró ahí e hizo una fuerte crítica a la corta intervención que hizo Gustavo Bolívar, resaltando que no se podía comprometer con la entrega de más bonos pensionales, sino tenía el dinero para hacerlo.

“Bolívar, ¿Tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos“.

Una intervención sorpresiva por parte del presidente de la República, a quien ha sido su coequipero desde campaña y que tomó por sorpresa a todos los asistentes al encuentro.