León XIV dará un rol protagónico a la mujer en la Iglesia, según el obispo Edinson Farfán

Referencia de la mujer en la iglesia católica. Foto: STEFANO RELLANDINI/AFP via Getty Images. / STEFANO RELLANDINI

El papa León XIV dará un rol protagónico a la mujer en la Iglesia católica, sostuvo este viernes, 9 de mayo, el obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, sucesor de Robert Prevost en esa diócesis peruana, al señalar que el estadounidense seguirá los pasos del camino trazado por el papa Francisco.

“En todo momento, Prevost ha repetido lo que el papa Francisco nos ha enseñado, los laicos no son de segunda categoría. Siempre aprendió a distribuir responsabilidades, ministerios y dar el lugar a la mujer, el rol protagónico de la mujer en la Iglesia y en la sociedad”, afirmó Farfán en una rueda de prensa en Chiclayo.

El obispo sucesor de Prevost, que ocupa este cargo desde 2023 luego de ocho años bajo la dirección del hoy sumo pontífice de los católicos, repasó el perfil de peruanoestadounidense, muy influenciado por el papa Francisco, y recordó su paso por Perú, que ha ocupado gran parte de la vida de León XIV.

Por ejemplo, sostuvo que en la Conferencia Episcopal Peruana sus opiniones fueron siempre “equilibradas, claras y precisas” y sirvieron para orientar al resto de obispos y destacó que su postura era “muy respetada por su sabiduría y preparación”.

En este sentido, recordó que Prevost es doctor en derecho canónico y tiene capacidad para la administración y gestión, pero, al mismo tiempo, tiene la sensibilidad de un misionero.

Como muchos de sus fieles han destacado en la localidad peruana donde León XIV pasó más de ocho años, estadounidense y nacionalizado peruano en 2015 fue un obispo cercano, de periferias y siempre atento a los más vulnerables.

“No podemos olvidar a los pobres y aquí, en Chiclayo, realmente nos muestra este rostro, este rostro amoroso de Cristo a través de la gente sencilla. Pienso que esto es uno de los aspectos que más ha marcado en su misión el papa León XIV”, agregó el prelado.

Farfán también destacó el saludo que el nuevo papa pronunció en español desde El Vaticano a la Diócesis de Chiclayo en su primer mensaje y reveló que el heredero del trono de Pedro estaba constantemente sorprendido de la fe de los peruanos de esta localidad costera de unos 800.000 habitantes.

“Él me dijo, ellos (los chiclayanos) me han acompañado, ellos me han evangelizado a mi”, concluyó el actual obispo de Chiclayo.

