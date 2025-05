Vence el alto el fuego ruso de 72 horas en Ucrania en medio de demandas para extenderlo por un mes

El alto el fuego de tres días, declarado unilateralmente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, venció esta medianoche en medio de las demandas occidentales para su extensión por al menos un mes a partir del lunes.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia, que viajaron a Kiev, amenazaron este sábado, 10 de mayo, a Moscú con sanciones contundentes si no acepta la propuesta de tregua.

Se espera que el líder ruso, Vladímir Putin, ofrezca en breve una rueda de prensa en la que anunciará la postura rusa acerca de la propuesta occidental.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo previamente que Moscú no estaba en contra de treguas, pero no quiere que Kiev las use para rearmarse y hacer una rotación de fuerzas en el frente.

A la vez, aseguró que las declaraciones de líderes occidentales sobre la imposición de nuevas sanciones a Moscú son “una pérdida de tiempo”.

“Nos hemos acostumbrado a las sanciones. Ya incluso nos imaginamos qué haremos después de que se anuncien y cómo minimizaremos sus consecuencias. Ya lo hemos aprendido. Por lo tanto, asustarnos con sanciones es una pérdida de tiempo”, dijo Peskov a la televisión estatal rusa.

El alto el fuego de tres días entró en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo con ocasión del Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, que reunió en Moscú a una treintena de líderes extranjeros.

Según Ucrania, Rusia no ha cumplido la tregua por tierra pero sí ha dejado de lanzar misiles y drones de larga distancia desde el momento en que el alto el fuego entrara en vigor.

También Moscú acusó a las fuerzas enemigas de violar el cese de hostilidades en más de 9.000 ocasiones e intentar adentrarse en territorio ruso durante la vigencia de la misma.

No obstante, cesaron los ataques masivos de drones ucranianos en territorio ruso, principalmente, en Moscú, donde el 9 de mayo tuvo lugar un gran desfile militar con ocasión de la victoria sobre los nazis en 1945.

