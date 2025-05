¿Cómo votará el Congreso la consulta popular del presidente Petro? Senadores responden

Desde el 1 de mayo el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso de la República la consulta popular, de cara a tratar de salvar la reforma laboral.

Por este motivo, Antonio Correa, senador del Partido de La U; Nicolás Echeverry, senador del Partido Conservador y Mauricio Gómez, senador del Partido Liberal, hablaron en los micrófonos de W Fin De Semana sobre cómo votará el legislativo a este aspecto.

El primero en ofrecer su perspectiva fue el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry que, entre otras cosas, confirmó que esa colectividad votará ‘No´a la consulta popular.

“Mi voto será ‘No’ a la consulta popular. Es inocua, costosa, inoperante. Es una anticipación de la campaña del Gobierno del 2026. No tiene otro objetivo, no piensan los colombianos. Pregunta cosas obvias porque ningún colombiano votaría que no a una pregunta tan importante como si quiere trabajar menos y ganar más”, explicó.

Así mismo, mencionó: “Vaticinar el resultado es muy difícil, pero el partido va a votar ‘No’”.

En contraparte a la decisión de Echeverry, Antonio Correa, senador del Partido de La U , dijo que, en su caso particular y de otros compañeros suyos, “vamos a acompañar la consulta popular porque creemos que ese derecho no debe ser truncado, el derecho de la clase trabajadora”.

“Nuestro partido se caracteriza por el respeto a la diferencia y, en este caso, ellos tienen una posición que han asumido clara y desde hace mucho tiempo. Entonces eso es muy respetable, por eso hemos solicitado que exista la votación y la libertad para poder votar”, añadió el senador.

Finalmente, Mauricio Gómez, senador del Partido Liberal explicó su posición y dijo que no acompañará la consulta popular.

“Votaré ‘No’ a la consulta siendo coherente con mi posición desde el primer día con este Gobierno”, dijo.

Posterior a eso, el senador liberal aseveró: “nos quedamos sin los Panamericanos porque no habían recursos. La crisis en la salud está cada día peor porque no hay recursos. Hay crisis en el Icetex porque no hay recursos. No hay obras de gran impacto en infraestructura para el país porque no hay recursos. Entonces resulta que no hay recursos para absolutamente nada que signifique mejorar la calidad de vida de los colombianos, pero sí hay recursos para una consulta caprichosa que solamente alimenta el ego del ministro Sanguino y del presidente Petro", dijo.

“El Congreso de la República debe actuar esta semana con responsabilidad, sobre todo porque se está sentando un precedente nefasto", concluyó.

