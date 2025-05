Diana Marcela Morales Rojas, actual secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, será la próxima ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

En la noche del viernes 9 de mayo de 2025, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Morales, quien en los próximos días asumiría el cargo, en reemplazo de Luis Carlos Reyes, confirmando la información que ha venido contando La W desde hace semanas.

Le puede interesar Primicia W | Confirmado: Diana Marcela Morales será la próxima ministra de Comercio

Ahora, desde el Partido Liberal se pronunciaron al respecto. El senador Mauricio Gómez Amín destacó que él “no” ha pasado “ninguna hoja de vida, ni la de Diana Marcela Morales ni la de nadie. No tengo nada que ver con su nombramiento. No he hablado con ella, no he hablado con el Gobierno sobre ese tema y el presidente del partido, César Gaviria, hace poco sacó un comunicado diciendo que, como partido. institucionalmente no reconoce a esa señora”.

Sobre cómo se entramó el nombramiento, Gómez Amín dijo: “Yo creo que eso sí fue pactado por algunos senadores, pero no lo hicieron a nombre del partido, sino que lo hicieron a nombre propio, y eso no compromete las posiciones institucionales del partido”.

“Por lo menos, yo no tengo nada que ver con ese nombramiento. Lo desconozco. Desautorizo que estén usando mi nombre para cualquier conversación con el Gobierno de Petro. No la he tenido, no la voy a tener; estoy en oposición desde el primer día y me mantendré en oposición hasta el último día de este nefasto Gobierno”, concluyó.

Escuche la pronunciación del Partido Liberal aquí:

Play/Pause Liberal Mauricio Gómez respondió a nombramiento de Diana Morales en MinComercio: “no la reconocemos” 02:18 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio a continuación: