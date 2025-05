The Vue, pop alternativo desde Bogotá con una voz que busca reconectar

“Podría seguir y no sobrevivir” canta The Vue en uno de los versos que abre su entrevista en W Radio. Y esa frase, breve pero cargada de simbolismo, resume la nueva etapa que vive esta agrupación bogotana de pop alternativo. Un momento de transformación, de reinvención y de reafirmación personal que se condensa en 111, el primer sencillo de su próximo disco.

La historia de The Vue comienza hace varios años con cuatro integrantes, pero fue la pandemia y otras decisiones personales las que moldearon su formación actual. Hoy, Wen y Nel lideran el proyecto, encargándose de la composición y la producción, mientras en los conciertos los acompañan músicos de sesión en batería y bajo. A pesar de los cambios, aseguran que la esencia sigue intacta.

“La idea con 111 era mostrar ese punto de partida al que uno regresa después de haber caminado, después de haberse perdido, para volver a encontrarse con lo que uno realmente es”, explica Wen, vocalista y letrista de la banda. La canción fue escrita en dos tiempos: comenzó hace más de siete años, pero fue completada y grabada apenas en 2025, luego de que ambos sintieran que finalmente podían cerrar la historia que querían contar.

El videoclip, que acompaña el lanzamiento, fue grabado en dos de los lugares más emblemáticos y fotografiados de Italia: Venecia y Positano. “Estábamos de viaje y decidimos aprovechar los paisajes, pero fue un reto. Grabar en Venecia sin multitudes es casi imposible, así que nos tocó madrugar mucho y buscar momentos exactos”, cuentan. Las imágenes reflejan, precisamente, ese tránsito del que habla la canción: el recorrido físico se convierte en una metáfora del viaje interno.

El sonido de The Vue se caracteriza por su mezcla de estructuras pop contemporáneas con arreglos cargados de emoción y una voz que resalta por su fuerza y claridad. No buscan complicar el mensaje: Cada canción parte de vivencias personales y busca generar una conexión directa con quien la escucha. “Queremos que quien oiga la canción pueda reconocerse ahí, que sienta que también ha vivido eso. No se trata solo de lo que nos pasó a nosotros, sino de lo que nos pasa a todos”, afirma Nel, quien lidera la parte instrumental y armónica.

Para el resto de 2025, la banda planea lanzar más canciones que formarán parte del nuevo disco. También están por confirmar algunas fechas en vivo, lo cual representa un reto adicional, ya que prefieren conciertos que les permitan generar cercanía e intimidad con su audiencia. “No nos interesa llenar por llenar. Queremos escenarios donde la música realmente se escuche, se sienta”.

The Vue forma parte de una nueva ola de artistas independientes en Bogotá que apuestan por la calidad musical, las historias auténticas y la producción cuidada, sin depender de fórmulas prefabricadas. Su trabajo demuestra que hay un público dispuesto a conectarse con propuestas distintas, sensibles, y con una identidad sólida. Por eso mismo, Wen y Nel siguen construyendo desde lo íntimo, manteniéndose fieles a lo que quieren decir, incluso cuando el camino se pone difícil. A través de sus redes —donde se les puede encontrar como @thevueoficial— comparten adelantos, fechas de conciertos y reflexiones que, como sus canciones, buscan generar conexión genuina con quienes los siguen.