Nuevo modelo de salud del magisterio ha perdido $2 billones: profesores se pronuncian

En diálogo con W Radio Investiga, los profesores William Díaz, Víctor Hugo Acosta y Victoria Avendaño se pronunciaron a propósito de la grabación revelada por este medio en la que el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, admite que el nuevo modelo de salud de los profesores ha tenido pérdidas por $2 billones.

¿Qué dice el video conocido por W Radio Investiga?

El video, revelado por W Radio en exclusiva, es una grabación del Consejo Directivo del Fomag realizado el pasado 29 de abril a las 9:00 de la mañana en la sede del Ministerio de Educación. Allí tienen asiento el ministro Daniel Rojas, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y tres representantes de Fecode.

El objetivo de este consejo directivo era presentar la nueva red de operadores para el servicio de salud de los profesores, teniendo en cuenta que muchos de estos contratos se están venciendo.

Sin embargo, como la Fiduprevisora no presentó nada contundente, la sesión del Consejo Directivo se terminó.Fuera de micrófonos, empezaron a contarse las verdades sobre el nuevo modelo de salud del Magisterio, que de nuevo no tiene nada, pero sí es bien oscuro.

Esto dijo en su intervención Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag:

El tema no quedó ahí. El vicepresidente Cadena reveló que el nuevo sistema de salud de los profesores es completamente perverso, pues son los mismos de siempre y no hay forma de saber para dónde se están yendo los recursos de la salud de los maestros. Hoy no existe la forma de vigilar los millonarios contratos que entregó la Fiduprevisora.

Cabe recordar que son más de 2.300 contratos que, según esta grabación, no tienen ningún tipo de control.

El vicepresidente cadena también confirmó que en los cuatros primeros meses se incrementó la facturación del sistema en un 50%. Frente a semejante revelación, el ministro Daniel Rojas le pidió poner las denuncias necesarias a los entes de control y entregar un informe oficial y escrito con la denuncia.

María Eugenia Londoño, fiscal de Fecode

Pero eso no es todo. En la reunión también intervino María Eugenia Londoño, fiscal de Fecode, quien advirtió que, si la salud de los profesores sigue sin resolverse, será difícil conseguir el apoyo de los maestros para la consulta popular del presidente Petro.

Esta es la explicación del porqué hoy no funciona el sistema de salud del Magisterio. Está hecho un despelote y el propio vicepresidente lo ha tildado de perverso. No sabemos los operadores que están haciendo con los recursos del sistema. Y algo peor: la Fiduprevisora no ha querido entregar la información exigida por el ministro de Educación.

Todo esto confirma parte de las denuncias incluidas en el laberinto de la Salud.

