“La confianza es la nueva moneda”: la visión de Paulina García sobre reputación y liderazgo

A los 16 años, cuando la mayoría de adolescentes apenas están terminando el colegio, Paulina García ya trabajaba como locutora en una reconocida cadena radial. Su día empezaba antes del amanecer, con turnos de 5:00 a 7:30 de la mañana. Esa disciplina temprana no solo marcó el inicio de su carrera en los medios, sino que le enseñó, como ella misma lo dice, que la comunicación es un asunto “serio y profundamente real”.

Hoy, Paulina dirige Reputation App, una compañía especializada en gestión de reputación corporativa. Desde allí acompaña a empresas y marcas personales a blindarse ante entornos digitales cada vez más volátiles. “La confianza es la nueva moneda”, asegura. “Y la reputación ya no es un plus: es el activo más valioso que tiene una empresa o una persona”.

Su camino ha sido amplio: medios, eventos, prensa, televisión, periodismo, marketing y estrategia. Todo ese recorrido le ha dado una visión integral sobre lo que significa comunicar con propósito y liderar con coherencia. “He aprendido que el liderazgo no se impone. Se ejerce con resultados, con coherencia, y sobre todo, con un propósito claro”, afirma.

Uno de sus mayores aprendizajes ha sido liderar desde la inteligencia emocional, una habilidad que considera subestimada, pero crucial. En un entorno como el latinoamericano, donde las estructuras tradicionales del poder siguen predominando, García defiende un modelo de liderazgo femenino basado en la autenticidad. “No se trata de ser más dura ni más fría. Se trata de ser firme, estratégica y auténtica”.

Parte de su éxito ha estado en comprender que la reputación no se construye desde el marketing, sino desde la coherencia. “Tú puedes comunicar mucho y aun así tener una mala reputación si no hay consistencia entre lo que dices y lo que haces”, dice. Por eso, en su trabajo, la reputación no es tratada como una reacción ante la crisis, sino como una construcción preventiva y sistémica, que incluye desde la cultura organizacional hasta el propósito empresarial.

En Reputation App, García y su equipo han incorporado tecnología, inteligencia artificial y análisis de neurocomportamiento para detectar riesgos reputacionales en medios, redes, foros y entornos digitales. “No se trata solo de escuchar lo que se dice. Se trata de interpretar las señales correctas antes de que estalle una crisis”, explica. Ese enfoque les ha permitido anticiparse al daño y convertir potenciales incendios mediáticos en oportunidades de fortalecimiento.

Para ella, el mayor desafío es que muchas organizaciones aún no ven la reputación como un eje estratégico. “Hay sectores donde ni siquiera figura en la lista de prioridades. Y eso es un error, porque una buena reputación es un multiplicador de valor”.

Pero más allá de la estrategia empresarial, Paulina también se ha propuesto abrir camino a otras mujeres. “No basta con que una llegue. Hay que dejar la puerta abierta para que muchas entren”, dice con convicción. Su visión del liderazgo incluye también esa responsabilidad: construir entornos donde otras mujeres puedan crecer y liderar.

El consejo que deja es claro y directo: “Evalúese. Pregúntese si está actuando con coherencia entre lo que piensa, dice y hace. La reputación no empieza en lo que se publica. Empieza en cómo se vive”.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Entrevista Paulina García, directora de Reputation App. 18:31 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: