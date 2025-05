¿Se puede ‘reeducar’ el cerebro para controlar el dolor? Neurólogo explica

El cerebro es el órgano que, en la mayoría de casos, direcciona, ordena y comanda cada acción que, como seres humanos, cometemos; desde dar un paso o levantar un brazo, hasta tomar decisiones.

Sin embargo, una de las cosas que el cerebro direcciona son las emociones y los sentidos, siendo el dolor parte de ellos. Es así como e n la cultura popular se ha puesto sobre la mesa si este órgano puede hacer que un ser humano controle el dolor y lo sienta con menos fuerza.

Por esta razón, el neurólogo Leonardo Bello habló sobre la coyuntura en los micrófonos de Salud y Algo Más.

“En el cerebro existe el sistema límbico, que es el que regula las emociones, pero también pasan las vías sensoriales, las vías del dolor: temperatura, tacto y dolor”, dijo en su primera intervención.

El experto agregó: “Yo tengo un dolor, llámese artritis o artrosis, un trauma por un accidente; ese dolor, como conecta con las emociones, las activará y generalmente activa emociones de tristeza”.

“Toda persona que tenga un dolor crónico, aquel que persiste por más de 6 meses, debe recibir una valoración por psicología, hay que hacer psicoterapia, hay que buscar desencadenantes desde la infancia y el nacimiento”, explicó.

¿Se puede ‘reeducar’ el cerebro para controlar el dolor?

El neurólogo Bello destacó que “sí se puede. En todas partes del pensamiento, de cómo a partir de este yo enfrento las emociones y las situaciones”.

Así las cosas, ejemplificó: “Si yo tengo conocimiento sobre una crisis epiléptica, y una persona tiene una crisis de estas frente a mí, yo sé afrontar la situación de una manera más calmada y tomaré medidas”.

“Ahora, si no sé nada, yo me altero, me angustio, me da miedo, no sé qué hacer, porque no me he educado para eso”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

