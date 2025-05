‘La banda’ logró, con trampa, hundir la consulta”: Petro acusó a senadores de haber recibido dinero

En la noche de este jueves, 15 de mayo, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro acuso a varios senadores de recibir dinero para hundir la consulta popular .

Según el mandatario, “el dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir”.

El presidente añadió que ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general. Por eso, dijo que la Constitución Nacional “le prohíbe a cada congresista ir en contra del interés general, pero esta vez, decenas de congresistas liderados por lo que se autodenomina ‘la banda’, un sector del Senado que se atribuyó la denominación de mayoría, terminaron, desnudos, contrariando los principios fundamentales de la constitución “.

“La movilización generalizada de la sociedad puede incluso lograr, apelando a la buena conciencia, que siempre existe en los humanos, que se apruebe la reforma laboral y avance la reforma a la salud. Ojalá el espíritu de la Constitución del 91 alumbre a la Corte (Constitucional) y salve a millones de viejos de su tristeza y soledad, y recobre instituciones que se han colocado en contra de la constitución”, añadió el jefe de Estado.

Petro también dijo: “Los señores Iván Name y Efraín Cepeda habrían hundido, con sus amigos hace años, las reformas sociales que necesita el pueblo. No sé qué piensen las personas que depositaron sus votos por estas personas, pero deben hacer una profunda reflexión de su voto. Elegir personas capaces de hacer daño a millones de personas es un verdadero suicidio. No elijan más a los verdugos”.

Además, se refirió a las huelgas que se podrían registrar tras el hundimiento de la consulta popular. “Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos, como la del gas, donde está probado el acaparamiento, estas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente, hay huelgas que hace la clase trabajadora y son derechos constitucionales”.

“Hay un derecho a huelga establecido para el trabajador en la Constitución, desde la huelga por unas horas hasta la indefinida, el pueblo trabajador tiene derecho de exigirle a sus patrones que dejen de financiar congresistas para votar contra sus propios empleados, buscando ganancias fáciles sobre la base de la explotación”, comentó en su trino.

También, expresó que ‘la banda’ logró con trampa hundir la consulta, porque cuenta con el “apoyo de los cacaos” que se burlaron de la opción de un acuerdo nacional. “La consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas. Creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora, el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario”.

“No para reelegirme, que es lo que espanta a los cacaos y sus medios, ni para cambiar la Constitución del 91, sino para cambiar las leyes que hizo el paramilitarismo mafioso y la corrupción. Al que no quiere una taza se le dan dos tazas, las asambleas en los municipios deben establecer el plan de movilización", concluyó.