Soluciones W: Ecoflow llevará energía solar a escuela en la Sierra

En la Sierra Nevada de Santa Marta, en una vereda escondida entre montañas y cafetales del corregimiento de Palmor, Ciénaga (Magdalena), hay una pequeña escuela que nunca ha tenido luz eléctrica. Durante décadas, en la sede El Pozón del Centro Educativo Vivo Sierra Morena, la educación se ha impartido a la antigua: con tizas, cuadernos, y una enorme voluntad por aprender.

Sus doce estudiantes, entre los 5 y los 10 años, llegan cada mañana tras recorrer caminos empinados, algunos caminando durante más de una hora. Son niños de familias campesinas e indígenas que, a pesar de las enormes dificultades, llegan con la ilusión intacta de aprender algo nuevo cada día.

Sin embargo, la profesora Yohana Pacheco Marenco, quien asumió el reto de enseñar en esta zona rural en 2024, sabía que algo tenía que cambiar. “Me siento limitada en muchos aspectos pedagógicos porque no puedo aplicar ciertas estrategias, ya que no contamos con herramientas digitales. No hay luz, nunca la ha habido”, explicó al aire en La W.

La historia de esta maestra y sus estudiantes conmovió a los oyentes. Pero también llegó a oídos de quienes pueden hacer la diferencia. Y así nació una nueva Solución W, de esas que resuelven una necesidad y abren un camino completamente nuevo para una comunidad entera.

Ecoflow Colombia, empresa líder en soluciones de energía renovable portátil, decidió actuar. A través de su distribuidor oficial en Colombia, Tienex, anunciaron en vivo que donarán una estación de energía solar portátil Ecoflow con su respectivo panel solar, diseñada para zonas sin acceso a redes eléctricas.

Esta tecnología permitirá que, por primera vez, la escuela El Pozón cuente con energía suficiente para conectar televisores, ventiladores, cargar dispositivos, y, sobre todo, introducir herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza.

“Nos queremos vincular nuevamente con una solución que permita llevar energía a esta comunidad, a esta escuela, a estos 12 niños. Estamos convencidos de que esto va a cambiar vidas”, dijo Henry Calderón, director comercial de Tienex, al aire en La W.

Pero la ayuda no se quedó ahí. Gracias a la generosidad de Carvajal, todos los niños y niñas del Centro Educativo El Pozón recibirán kits escolares completos, una herramienta indispensable para que continúen sus estudios con dignidad, motivación y esperanza.

La emoción de la profesora Yohana fue imposible de ocultar. “Muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad, esto es un camino a la transformación social del contexto y a mejorar también las condiciones de vida de los niños”, expresó al conocer la noticia.

Para muchos de estos niños, esta será la primera vez que en su salón de clases haya luz artificial, que puedan ver un video educativo en una pantalla, o cargar una tablet. Y no se trata solo de eso. Se trata de romper una barrera histórica. De dar un paso hacia adelante en el acceso a derechos básicos como la educación, la tecnología y la equidad.

Ecoflow, cuyo lema es “Energía para un nuevo mundo”, trabaja para que el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un derecho. A través de su DELTA, RIVER y Off Grid Power Kits, llevan soluciones limpias, silenciosas y portátiles a lugares donde antes solo existía la oscuridad.

Hoy, la escuela El Pozón recibe una promesa cumplida. Una muestra de que cuando se unen la voluntad, la empatía y la tecnología, la transformación es posible.

