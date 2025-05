Viuda del exdirector de La Modelo dice que ya perdonó a los asesinos y ora por ellos

Al conmemorarse el primer aniversario del asesinato del exdirector de la cárcel La Modelo, coronel (r) Elmer Fernández, su esposa, Delia Elizabeth Mejía , aseguró que, en medio del dolor, ya perdonó a los responsables del crimen y ora por su conversión y encuentro con Dios.

Durante el homenaje póstumo organizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Mejía expresó que no desea venganza ni guarda odio en su corazón, pues anhela que sus dos hijos puedan vivir en paz, guiados por el perdón.

“No hay odios, ¿por qué? Yo para qué quiero 10, 20 o 30 años de condena, eso no me lo va a devolver. Pero si ellos se convierten, ahí sí Dios me lo devuelve. Ver a uno de esos jóvenes apegados a Dios, pidiendo perdón a las personas que lo rodean, haciendo el bien, es más de lo que podemos esperar”, dijo la viuda.

Visiblemente conmovida, afirmó que el odio solo genera dolor, mientras que el perdón “produce esperanza y vida”. Reconoció que su decisión de perdonar fue motivada por el bienestar emocional de sus hijos.

“Tengo dos hijos varones que sufren, que han llorado día y noche por su papá, que fue un papá que les dio un buen ejemplo. Entonces, ¿para qué voy a buscar venganza? Tengo que orar por estos jóvenes”, expresó.

#NoticiaW | Al cumplirse un año del asesinato del coronel (r) Elmer Fernández, exdirector de La Modelo, su viuda aseguró que ya perdonó a los responsables y pidió que se conviertan a Dios: “¿Para qué voy a buscar venganza? Tengo que orar por estos jóvenes”. pic.twitter.com/pXTFQ0SuaV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 19, 2025

Mejía también recordó que su esposo “era un ser que se entregó a los presos con amor. Él no vio a los presos como enemigos, no los veía como delincuentes, los veía como seres humanos ”.

El homenaje, encabezado por las directivas del Inpec, contó con la presencia del cardenal primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, así como de funcionarios que destacaron la labor del coronel (r) Fernández.

Durante el acto se inauguraron un monumento y una capilla dentro del centro penitenciario.

El coronel (r) Elmer Fernández fue asesinado el jueves 16 de mayo de 2024, en la calle 80 con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.