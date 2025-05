Alcaldía de Bogotá usará herramientas jurídicas para que el Gobierno se responsabilice de indígenas

Bogotá

Tras la llegada de cientos de indígenas de la comunidad Emberá al Parque Nacional en el centro de Bogotá, el alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció que el Distrito interpondrá un incidente de desacato ante el fallo de tutela de 2023, debido al reiterado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos adquiridos con esta comunidad, en particular con la población asentada en la Unidad de Protección Integral La Rioja.

“Se está poniendo en riesgo a esta comunidad, vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición”, anunció Galán.

El mandatario insistió en que se están instrumentalizando menores de edad por parte de los adultos de esta comunidad para evitar que las autoridades actúen.

“Hay hechos evidentes de instrumentalización de menores de edad. Hay más de 200 niños en el Parque, de los 320 que están en La Rioja, ninguno asistió al colegio hoy. No han dejado que vayan a los jardines. Eso es vulneración de los derechos de los niños. Han usado menores de edad para hacer bloqueos en las vías, eso no está permitido y pone en riesgo a los niños, no vamos a permitir que eso siga sucediendo”, aseveró el mandatario.

Por lo anterior, Galán anunció que presentarán una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de los menores de edad que están siendo instrumentalizados en manifestaciones y asentamientos.

“Vamos a presentar acción de tutela para que se restablezcan los derechos a los niños, para que se les permita recibir la atención que el Distrito les está brindando en todos los frentes”, dijo Galán.