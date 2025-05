Alerta roja en Santa Marta por riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra

En Santa Marta se declaró la alerta roja por el aumento significativo de las lluvias y la probabilidad de emergencias naturales en el territorio. Actualmente, hay un riesgo del registro de crecientes súbitas en los ríos: Piedras, Gaira, Manzanares, Mendihuaca, Buritaca, Guachaca y Don Diego; así como por posibles deslizamientos de tierra en sectores urbanos y rurales.

Asimismo, personal de la Ogricc atendió el desbordamiento de la quebrada Tamacá, que afectó a los habitantes del barrio Villa Betel.

Desde la alcaldía se hace un llamado a la ciudadanía, para evitar emergencias durante las lluvias, como no acercarse a las cuencas de los ríos mencionados; no habitar ni transitar por zonas con antecedentes de deslizamientos; no arrojar residuos a quebradas, canales ni cuerpos de agua, entre otras.

