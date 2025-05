César Gaviria señaló a Petro de incurrir en un “autoritarismo sin precedentes”

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, lanzó una carta de cinco páginas en contra del presidente Gustavo Petro, en la que lo señaló de querer sustituir la Constitución de 1991 por una “Constitución Petro”. Y agregó que este Gobierno estaría incurriendo en un “autoritarismo sin precedentes”.

Gaviria hizo tales señalamientos tras la intención del Gobierno de insistir en una consulta popular sobre las reformas laboral y a la salud, luego de que el Senado negara su primera versión el pasado 14 de mayo.

Cabe recordar que esté 19 de mayo fue radicada esa nueva propuesta en la secretaria general del Senado.

Según el exmandatario, ese nuevo intento del Ejecutivo representa “un grave dilema entre la Constitución de 1991 —producto de un amplio consenso democrático— y lo que podríamos denominar la ‘Constitución Petro’, en la que incluye lo que se le venga en gana el presidente Petro”, dijo.

Y agregó: “Se equivoca el presidente Petro. Es un acto de autoritarismo sin antecedentes en nuestra vida republicana. Eso no va a ocurrir. A usted no lo elegimos dictador sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del Pacto Histórico”.

En el documento, Gaviria también cuestionó fuertemente al ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuestos actos de irrespeto e incluso chantaje: “Apela a actitudes delincuenciales para ofender a quienes discrepan de su grosería y pésimas maneras y parece más un actor de circo que un ciudadano (…) Lo que ha hecho contra la gobernadora del Valle, hacerle un chantaje para respaldarlo en su propósito de cambio constitucional, es una violación del derecho público”.

Finalmente, lanzó la siguiente propuesta: “Señor presidente, si insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado”.

