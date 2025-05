Martha Peralta se ausentó por casi hora y media antes de la votación de la consulta popular

Durante la sesión plenaria del Senado del pasado miércoles, 14 de mayo, en la que se discutía la convocatoria a una consulta popular en Colombia, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) se retiró del recinto en un momento clave. No estuvo durante la votación de la consulta, en la que el resultado fue que el Congreso negó al Gobierno esa propuesta; se trató quizá de la votación más importante para el Ejecutivo.

W Radio tuvo acceso a los videos de seguridad y la senadora abandonó el recinto del Senado desde las 2:35 de la tarde. De hecho, dejó constancia de su salida en la Secretaría. Y no regresó para ninguna de las votaciones posteriores, incluida la convocatoria de la consulta, que se votó a las 3:58 de la tarde. Así pues, duró alrededor de hora y media por fuera del recinto.

Peralta, incluso, se fue antes de que la plenaria votara su impedimento para participar en el debate de la apelación sobre la reforma laboral del Gobierno. La votación de su impedimento ocurrió a las 2:54 de la tarde, es decir, 19 minutos después de que ella hubiese abandonado el recinto.

Su ausencia ha sido cuestionada dentro del mismo oficialismo, ya que el Gobierno perdió la votación de la consulta por muy pocos votos. El resultado final fue de 49 votos por el No y 47 por el Sí.

Peralta aseguró que no votó la apelación porque, a pesar de que le negaron el impedimento, “yo consideraba bajo mi criterio jurídico que no podía estar en ese debate, porque ya había participado en la decisión apelada y por eso dejé la constancia de no estar en el recinto”.

De otro lado, ha asegurado que su ausencia se debió a un quebranto de salud relacionado con problemas en el colon, por lo que habría acudido a la enfermería. Y no alcanzó a regresar. Lo cierto es que la senadora permaneció por casi hora y media por fuera.

Por otra parte, este viernes, 16 de mayo, una alta fuente de Palacio aseguró que la verdadera razón de su salida habría sido el incumplimiento de un nombramiento. Ella negó esa versión. Y, de hecho, está impulsando una tutela en la que asegura que no tuvo garantías para votar.