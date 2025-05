Ángela María Buitrago pide a las autoridades judiciales investigar “injerencias” en el MinJusticia

La ministra saliente de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció que radicó ante los entes de control y autoridades judiciales una solicitud para que se investiguen las presuntas “injerencias” indebidas de funcionarios del Gobierno que buscaron interferir en nombramientos y otro tipo de asuntos de la esfera del ministerio, los cuales, ella impidió.

Además, le respondió al ministro Armando Benedetti, quien señaló que se está desquitando con él “porque la botaron”. Según Buitrago, las interferencias indebidas en las que se le exigió sacar a funcionarios de su equipo para nombrar a otros, comenzaron desde marzo de este año.

“Armando es consciente de muchas de las cosas que yo he dicho. Ya trasladé a las autoridades competentes cada uno de los elementos probatorios. Obviamente ellos serán los que evalúen si hay algo más de caracterización en términos disciplinarios, en términos penales. Yo simplemente manifiesto hechos ciertos, hechos que ocurrieron, hechos que tienen el minuto a minuto, hechos que en mi criterio no deberían aceptarse”, afirmó la ministra saliente de Justicia.

En ese mismo punto añadió que “a las personas que han sido mis interlocutores así lo nieguen, lo pueden negar porque están en todo su derecho, artículo 33 de la constitución, les he dicho que no estoy de acuerdo con los procedimientos, que no estoy de acuerdo con sacar a gente que ha sido capaz. (...) El estado no puede ser la bolsa de empleo de algunos”, sentenció.

Ángela María Buitrago, asimismo, alertó que personas de alto nivel en las esferas más encumbradas del Estado buscaron interferir para que otorgara traslados y beneficios de forma irregular a presos dentro de las cárceles.

“Eran personas que representaban a uno de los poderes representativos de Colombia. Tenemos tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo, y el poder legislativo, era uno de esos, no voy a contarles más”, dijo la ministra.

También, manifestó que de su parte nunca tuvo ninguna diferencia de tipo personal con el presidente Gustavo Petro. Asimismo, dijo que no es cierto que el ministro de Salud, quien ostenta funciones presidenciales durante el viaje del presidente Petro a China, se haya comunicado con ella a ratificarle que aceptaban la renuncia, tal como lo había asegurado el jefe de Estado.

Frente a otro de los motivos que presentó el presidente Petro para justificar la salida de Ángela María Buitrago del cargo de ministra de Justicia, basado en supuestas “diferencias” frente a la política de paz total, la jefa saliente de cartera dejó claro su desacuerdo con el manejo de las negociaciones con distintos grupos, especialmente sin un marco jurídico claro.

“Hay que tener unas reglas claras y un marco jurídico definido. Yo he sido muy incisiva eso sí, y en términos jurídicos lo he dicho, en la necesidad de ponerle reglas a esos grupos, reglas que significan proteger a la población civil. Por convicción. (...) yo le he dicho, presidente, le he entregado un proyecto que podría funcionario, la ley 2272, nunca me dijo nada sobre el proyecto”, defendió.

Adicionalmente, Buitrago defendió que no es la primera vez que hace denuncias particulares sobre eventuales irregularidades y cuestionó que por ejemplo durante su viaje de misión a Washington en los últimos días, desde el gobierno se hubiese desautorizado a la persona que ella nombró como ministro (e) de justicia, y se hubiera designado a Augusto Ocampo. Este tipo de asuntos para ella representaron una intromisión en la autonomía del ministerio con ella a la cabeza.