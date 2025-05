Admiten en liquidación a Morelco, importante proveedor de Ecopetrol, por millonarias deudas

La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de Morelco S.A.S., una importante proveedora de Ecopetrol, dadas las millonarias deudas de la compañía, que tiene más de 50 años de trayectoria.

Específicamente, la SuperSociedades señaló que al cierre del año pasado las deudas ascendían a $321.473 millones.

Así las cosas, a partir de ahora, la administración anterior pierde el control de la sociedad y asume el liquidador designado, Giovanni Mauricio Vargas Uribe, quien es el único con facultad legal para actuar en representación de la empresa.

Morelco señaló que hizo “todo lo posible por evitar este escenario: se buscó llegar a acuerdos, se intentó alcanzar una normalización de pagos al máximo nivel, y se actuó con total transparencia y buena fe contractual. Sin embargo, al no encontrar respuesta por parte de Ecopetrol frente a gastos imprevistos no reconocidos, la empresa no tuvo otra alternativa que solicitar su liquidación”.

Al respecto, Ecopetrol señaló a W Radio que Morelco “incumplió de manera estructural sus compromisos contractuales. Esto incluyó la aplicacioìn y ejecución de las multas y la cláusula penal prevista en el contrato CPF Orotoy, y la afectación de la garantía de cumplimiento”.

Además, afirmó que está evaluando las acciones judiciales que sean requeridas contra Morelco para la reclamación integral de los perjuicios a éste atribuidos y la ejecución de las garantías con ocasión del incumplimiento definitivo del contrato.

No obstante, en la solicitud ante la SuperSociedades, Morelco señaló que “la sociedad ha percibido un aumento importante en los costos que debe asumir para la ejecución de los contratos, sin que a la fecha se haya contado con una respuesta favorable de parte de Ecopetrol - Cenit respecto a este sobrecosto”.