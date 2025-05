“En la Comisión Cuarta le están ‘haciendo conejo’”: presidente Petro sobre la reforma laboral

El presidente Gustavo Petro llegó a Barrancabermeja, Santander, para hacer oficial la entrega de más de 4.000 hectáreas al campesinado en el Magdalena Medio y que habían estado en el poder de alias ‘Macaco’ y alias ‘Tomate’.

Sin embargo, durante su discurso aprovechó para referirse al trámite de la reforma laboral en que se lleva a cabo en la Comisión Cuarta del Senado, y aseguró: “Lo que he visto es que le están ‘haciendo conejo’”.

“El pueblo no se puede parar, cada acto de violencia va contra el pueblo, hay que tener un gran control, tienen derecho a la huelga y al paro , pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas como la fuerza pública, no la pueden agredir ni agredir al pueblo ”, señaló el mandatario de los colombianos.

Además, el presidente dijo que los únicos culpables de los problemas que se podrían presentar son los grandes portadores de la riqueza en el país y quienes quieren recuperar el poder.