Odontólogos niegan que ponencia del Congreso les permita hacer cirugías plásticas fuera del rostro

W Sin Carreta conoció la molestia que existe por la ponencia de un proyecto de ley que busca regular las cirugías plásticas, según el gremio, se le da carta abierta a los odontólogos con especialidad maxilofacial para que practiquen todo tipo de cirugías plásticas.

Sin embargo, desde la otra orilla se considera que el proyecto no tiene ningún ‘mico’. Para hablar sobre el tema, en W Sin Carreta conversamos Ricardo Morales, odontólogo con especialización maxilofacial, quien expresó su postura frente al tema.

“Hay gran desinformación, el articulo como se planteó no fue un ‘mico’, el ‘mico’ es cuando se hace una trampa de última hora. Aquí hubo un consenso entre especialidades: cirugía plástica, maxilofacial, otorrino, oftalmología oculoplástica y dermatología, todo esto para aportar a que se hagan cirugías estéticas seguras”, aseguró.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si este proyecto del Congreso le daría facultades para hacer cirugías plásticas de todo tipo, el odontólogo maxilofacial dijo que no.

“No las puedo hacer porque mi especialización es militante, yo no podría hacer cirugías de glúteos o senos, me compete solamente a la cara. Un oftalmologo puede hacer cirugía de parpados pero no una de glúteos”, cerró.

Vea la entrevista en W Sin Carreta: