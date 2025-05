Atentado contra la concesión Autopista del Rio Grande en el proyecto Troncal del Magdalena 2

Desde la concesión se denunció que un grupo armado perpetró un atentado en el proyecto Troncal del Magdalena 2, destruyendo 33 máquinas entre las que se encuentran equipos y vehículos, dejando de paso a dos trabajadores agredidos.

La concesión aseguró que “no se tiene registro de un ataque de tal magnitud a la infraestructura vial en el país”, añadiendo que por ende el proyecto que desarrolla la conexión entre Sabana de Torres-Curumaní se encuentra en riesgo en cuanto a su continuidad.

Según lo expuesto por la concesión, “los atacantes ingresaron a la fuerza a las instalaciones, incendiaron y destruyeron más de 33 máquinas, equipos y vehículos de obra esenciales para la ejecución del proyecto de infraestructura vial. Además, dos miembros del personal de seguridad fueron retenidos y brutalmente agredidos, en un acto criminal que puso en riesgo sus vidas y atenta contra la integridad del equipo humano que día a día trabaja por transformar la región”.

Seguido a esto, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde verdaderas garantías y seguridad para poder seguir avanzando en el proyecto.

Agregó: “Al Gobierno Nacional le exigimos presencia real y efectiva del Estado en el territorio, una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a este crimen, y garantías concretas para salvaguardar la vida de quienes hacen posible esta obra y asegurar su continuidad. No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad. No puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y no puede haber silencio institucional frente a hechos que rayan con el terrorismo”.

Al respecto el director de la Policía, general Carlos Triana, dijo que el atentado registrado entre Pelaya y Curumaní se le atribuye preliminarmente al ELN.

La concesión aseguró entregará un segundo reporte en el que expondrá el costo de los daños generados materialmente a su infraestructura operativa.