¿Cómo dejar de vivir en piloto automático? Recomendaciones de Jennifer Leibovici

En diálogo con Salud y Algo Más, la experta en respiración Jennifer Leibovici se refirió al vivir en modo automático, un estilo de vida que está adoptando la sociedad donde no se está viviendo el presente al máximo.

“Es clave tener en cuenta lo que significa estar en piloto automático; es reaccionar en vez de responder. Cuando algo me ocurre y reacciono de inmediato no pauso antes de responder, no me tomo ese pequeño momento de ver que está pasando y tomar la mejor respuesta”, explicó.

Según la experta, en el piloto académico hacemos lo que estamos condicionados a hacer, repetimos rutinas, relaciones y decisiones.

“No nos han enseñado a gestionarnos, la única forma de salir del piloto automático es la pausa, es volver al cuerpo, porque el cuerpo es lo único que vive en el presente (…) Basta con detenernos, mirar las cosas que tenemos alrededor, eso nos ayuda a ser conscientes y nos saca del automatismo, nos trae al presente”, dijo.

Es importante destacar que Leibovici destacó la respiración como una herramienta de valor para vivir fuera del modo automático, ya que, si somos conscientes de la respiración, también lo seremos de lo que nos rodea.

“El afán es el ritmo con el que hacemos las cosas, eso es lo que nos pone en piloto automático, haces mil cosas a la vez y luego no recuerdas que haces. Eso puede detonar en un estado ansioso. La respiración nos ayuda a anclarnos en este momento presente”, cerró.

Escuche la entrevista completa y más técnicas de respiracion en Salud y Algo Más:

