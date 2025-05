Becas de ICETEX en España de alojamiento para estudiantes: amoblado e incluye desayuno, inscríbase

Estudiar en universidades extranjeras es el sueño de millones de colombianos porque ven la oportunidad de continuar formándose académicamente bajo unas bases distintas, conocer nuevas personas, intercambiar culturas y adquirir un nuevo perfil más competitivo para la hoja de vida; sin embargo, debido a los altos costes que implica, muchos desisten de la idea.

Esto ha generado que se abran las posibilidades de becas para estudiar con universidades del exterior, tanto en pregrado como en posgrado, algunas de ellas ofreciendo algunos beneficios como hospedaje y más tiquetes.

En ese sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha logrado diferentes convenios con universidades de variadas partes del mundo para que los colombianos adquieran becas y se formen académicamente en cursos cortos, pregrados, maestrías o doctorados.

¿Quiere estudiar en España con hospedaje incluido?

El Colegio Mayor Miguel Antonio Caro Madrid ofrece las instalaciones y entorno ideales para vivir la experiencia académica, este cuenta con un convenio con el ICETEX que ofrece a los colombianos la oportunidad de realizar estudios de educación en un entorno adecuado.

El ICETEX ofrece hasta 50 plazas de alojamiento individual amoblado, desayuno diario y servicios públicos por el periodo escolar comprendido entre el 01 septiembre de 2025 y el 31 julio de 2026.

¿Cuál es el perfil del aspirante a las becas con el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro Madrid?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que tengan admisión definitiva para realizar estudios de posgrado (específicamente maestría o doctorado) o que ya se encuentren estudiando dichos programas presencialmente en una Institución de Educación Superior ubicada en la ciudad de Madrid-España.

Los porcentajes de los criterios de preselección para obtener el cupo en las residencias son:

Promedio académico del pregrado: 50%

Factor socioeconómico: 30%

Pertinencia del Programa de Formación: 20%

También tendrán más posibilidades y un mayor puntaje:

Población con prioridad territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior.

Personas que hayan sido o sean beneficiarios de un crédito o fondo en administración del ICETEX.

¿Cómo es la financiación de las becas para el programa?

Se otorgarán un total de 50 becas con el 100% en alojamiento individual para ciudadanos colombianos que vayan a cursar posgrados.

Alojamiento amoblado: Se otorgarán hasta 50 plazas individuales con cama individual/sencilla, baño individual completo, escritorio, armario, microondas, televisor y nevera.

Se otorgarán hasta 50 plazas individuales con cama individual/sencilla, baño individual completo, escritorio, armario, microondas, televisor y nevera. Alimentación: Desayuno de lunes a domingo.

Desayuno de lunes a domingo. Servicios públicos: Internet, agua, gas, luz, aire acondicionado y limpieza semanal.

Requisitos para aplicar a estas becas de ICETEX

Los requisitos principales para aplicar al programa son:

El aspirante debe ser mayor a 20 años y menor a 45 años.

El aspirante debe contar con título profesional de pregrado o posgrado de una Institución de Educación Superior.

de una Institución de Educación Superior. El aspirante deberá contar con una carta de admisión definitiva para cursar estudios de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado.

para cursar estudios de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado. El aspirante debe haber obtenido un promedio mínimo de notas de 3,7/5,0 en sus estudios de pregrado.

Documentos requeridos para la postulación

Documento de identidad.

Pasaporte vigente.

Seguro médico.

Visa estudiantil vigente o NIE.

Carta de admisión definitiva y/o certificado de estudios.

Título universitario de pregrado o posgrado.

Certificado de notas de pregrado o posgrado.

Certificados de condiciones socioeconómicas (el nivel de sisben iv excluye el estrato socioeconómico).

Documento de consentimiento.

Todos los documentos deben ser cargados en PDF a la plataforma asignada por ICETEX. Los que no sean legibles, tengan clave para ingresar o no cuenten con las respectivas firmas, no serán tenidos en cuenta.

Puede conocer más detalles de esta convocatoria ingrese en el link: https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-de-alojamiento-en-el-colegio-mayor-miguel-antonio-caro-en-madrid