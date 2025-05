Felipe Torres, el humorista colombiano detrás del programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’

Felipe Torres Medina, humorista y escritor colombiano radicado en Nueva York, conversó con La W a propósito de su trabajo como guionista en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, uno de los programas más importantes en las noches de Estados Unidos, pero también sobre su libro ‘America let me in’.

“Cuando llegué a Nueva York empecé a presentarme y entrenarme en un teatro de comedia. Gracias a eso, y a que empecé a publicar en lugares de humor, me di a conocer y me invitaron a aplicar al show. Tuve la gran fortuna de que les gusté”, dijo.

¿De qué se trata su libro?

“Es un libro de humor, quería hablar de inmigración (particularmente en EE.UU.) desde el tono que yo podía porque no soy activista político o abogado. Soy un humorista al que le tocó pasar por muchas cosas para ir a Estados Unidos”, indicó.

Aclaró que su manera de quedarse en el país norteamericano fue relativamente ‘sencilla’.

Mencionó también que su libro recoge una serie de historias de amigos y familiares que son migrantes en Estados Unidos.

“Conocía muchas historias de amigos y familiares con distintos tipos de visas. No me sentía tan interesante y popular para que fuera solo la mía. Eso es el libro, es una colección de historias narradas”, comentó.

Incluso, en su libro bromea con las formas para, como migrante, entrar a Estados Unidos, teniendo la forma ‘fácil’ y ‘difícil’.

