Fiscalía pide prescripción parcial del proceso contra el ministro Antonio Sanguino

La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia la prescripción parcial del proceso contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta relación con hechos del Carrusel de la Contratación en Bogotá.

El caso tiene dos momentos por los cuales se sindica al jefe de la cartera laboral: el primero en 2008 , donde supuestamente Sanguino intercedió ante el alcalde Samuel Moreno (QEPD) y el secretario de Salud de la época, Héctor Zambrano, para que se nombrara a una recomendada suya en la gerencia del Hospital de Usme: Liliana Patricia Paternina.

El segundo momento habría ocurrido en 2009 , en donde ya Paternina nombrada en el cargo (supuestamente por el tráfico de influencias de Sanguino) habría sido abordada por el hoy ministro para que direccionara el contrato de la nueva sede del hospital al contratista Héctor Julio Gómez (presuntamente Sanguino había acordado una coima del 10% con el contratista).

La Fiscalía acaba de pedir la preclusión por prescripción por el primer evento expuesto, es decir, por el supuesto tráfico de influencias para que nombraran a la gerente en el cargo en 2008 . De acuerdo con el delegado del ente investigador, si tales hechos presuntamente ocurrieron en 2008 y la máxima pena por ese delito sería de 16 años, la posibilidad de continuar la acción penal terminó en 2024.

No ocurre lo mismo con el segundo evento (2009), donde también fue llamado a juicio Sanguino por tráfico de influencias continuado derivado del supuesta direccionamiento del contrato de las obras del nuevo hospital. Allí la Fiscalía no pidió la prescripción por preclusión, pero sí dejó entrever que el delito atribuido no se adecuaría y en cambio podría tratarse de un grupo (concurso) de delitos distinto: eventual interés indebido en la celebración de contratos, y/o cohecho, entre otros.

Los magistrados de la Sala de Primera Instancia suspendieron la audiencia e indicaron que analizarán las solicitud de preclusión por prescripción por los hechos del año 2008, y fijarán audiencia para comunicar su decisión más adelante.

Cabe decir también, que la petición de la Fiscalía de preclusión por prescripción fue respaldada por la Procuraduría y la defensa de Sanguino.

Esta última además presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado indicando que la acusación de la Fiscalía desconoce los derechos del procesado en vista de que no se delimitan algunas fechas de presuntas reuniones donde se le acusa a Sanguino de pactar las coimas con Héctor Julio Gómez (esta nulidad también fue apoyada por el ministerio público).