Sandra Ortiz guardó silencio en la declaración a la que fue citada por la Corte Suprema

La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, estaba citada a declarar el pasado 26 de mayo ante el despacho del magistrado Francisco Farfán en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero el director de La W, Julio Sánchez Cristo, conoció que guardó silencio.

También, de acuerdo con fuentes en la Corte Suprema con las que W Radio pudo conversar, Ortiz quien llegó sobre las 9:20 a.m. a la sede de la Sala de Instrucción, se acogió a su derecho a no declarar (aunque ella misma había planteado que quería ser escuchada), planteando dos razones fundamentales.

La primera, que aún está pendiente de que se resuelva la recusación que impulsó la representación de víctimas contra la fiscal Luz Adriana Camargo, la cual deberá ser definida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en los próximos días.

Para Ortiz, según manifestó en la diligencia, tal asunto es esencial, porque aún se encuentra interesada en negociar con el ente investigador un principio de oportunidad pero con todas las “garantías”. Cabe recordar que Ortiz ha planteado que la fiscal Camargo no se las brinda.

Al mismo tiempo, según las fuentes, la exfuncionaria manifestó en la diligencia que también está a la espera de que se defina otra recusación. Dicha recusación fue interpuesta especialmente contra los fiscales María Cristina Patiño y otro fiscal del caso, con miras a negociar con un nuevo grupo de fiscales, si progresa esa petición. Frente a dichos fiscales recusados fue que Ortiz tuvo la negociación que se vio frustrada y donde sus pruebas fueron calificadas como “deleznables”.

Asimismo, al ser indagada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, Ortiz se acogió a guardar silencio también alegando que sus condiciones de seguridad no han mejorado y no se le ha brindado seguridad a sus hijos (uno de los requisitos que había planteado), frente a lo cual la Corte no le podría otorgar esos beneficios debido a que no es aforada constitucional y tal protección sólo se la puede otorgar la Fiscalía.

Así entonces la diligencia se vio frustrada debido a esos dos temas que fueron expuestos por Ortiz, quien indica, está a la espera de poder sentarse a dialogar con el ente investigador. La diligencia ante la Sala de Instrucción será convocada para otra fecha más adelante.