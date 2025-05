¿Cuál es el pueblo más frío del mundo? Queda en Rusia y esta es la temperatura a la que llega

Alrededor de lo largo y ancho del Planeta Tierra hay diferentes lugares geográficos que, puntualmente, son conocidos con determinados nombres para agruparlos, por ejemplo, la península ibérica (en donde están España y Portugal); y la península escandinava, (en donde están países nórdicos como Noruega y Dinamarca). Incluso, la isla de Gran Bretaña, en donde están Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

Así mismo, también es sabido la división mundial que tiene el planeta geográficamente con los continentes:

América

África

Europa

Oceanía

Asia

En ese mismo sentido, también se conoce que por cada zona continental hay una serie de países agrupados. Por ejemplo, en Europa se conoce de España, Alemania, Francia, Italia, etc. En África de Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Egipto, etc. De América, Colombia, Estados Unidos, Brasil, etc.

Ahora, también cada país cuenta con una geografía específica, por ejemplo, hacia el norte del planeta suele haber unan geografía más dada a tener ecosistemas fríos. Mientras que hace el lado central, por ejemplo África, se dan más los ecosistemas áridos, secos y calientes.

Es conocido que la Antártida es el lugar más frío del mundo, pero surge la cuestión de cuál es el pueblo o lugar más habitado más frío del planeta.

En W Radio le contamos.

¿Cuál es el pueblo más frío del Planeta Tierra?

Pues bien, según explica en su página web la reconocida revista National Geographic, el pueblo más frío del mundo se llama Oymyakon , ubicado en la República de Sajá, también llamada Yakutia, en Rusia.

Según explica la revista, el récord de baja temperatura que ha tenido este lugar es de -71 grados centígrados, y en promedio, los cerca de 900 habitantes que viven allí, conviven diariamente con una temperatura de -62 grados.

“La localidad, ubicada al este de Siberia, la región más fría de todo el país, vive sus peores meses de frío extremo entre octubre y mayo. Desde la oficina de turismo local se advierte de que todo lo que no se tape para protegerse será cubierto de hielo", dicen.

En materia de horarios, NatGeo explica que en “meses de invierno los rayos de sol solo se dejan ver seis horas al día”. Sin embargo, no todo es frío, pues según mencionan, “lo cierto es que en verano pueden llegar a los 34ºC".

Por otro lado, relatan cómo es la vida allí, diciendo que “los vehículos, que a menos de -20ºC dejan de funcionar, deben de guardarse, al igual que los electrodomésticos y otros utensilios, en un ambiente con temperatura controlada".

Vea un video de Oymyakon: