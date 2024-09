Este es el país más largo y más angosto de Latinoamérica: tiene el desierto más árido

Alrededor de lo largo y ancho del Planeta Tierra hay diferentes lugares geográficos que, puntualmente, son conocidos con determinados nombres para agruparlos, por ejemplo, la península ibérica (en donde están España y Portugal); y la península escandinava, (en donde están países nórdicos como Noruega y Dinamarca). Incluso, la isla de Gran Bretaña, en donde están Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

Así mismo, también es sabido la división mundial que tiene el planeta geográficamente con los continentes:

América

África

Europa

Oceanía

Asia

En ese mismo sentido, también se conoce que por cada zona continental hay una serie de países agrupados. Por ejemplo, en Europa se conoce de España, Alemania, Francia, Italia, etc. En África de Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Egipto, etc. De América, Colombia, Estados Unidos, Brasil, etc.

Ahora, también cada país cuenta con una geografía específica, por ejemplo, hacia el norte del planeta suele haber unan geografía más dada a tener ecosistemas fríos. Mientras que hace el lado central, por ejemplo África, se dan más los ecosistemas áridos, secos y calientes.

Así mismo, hay naciones en el mundo que su extensión geográfica es bastante peculiar. Por ejemplo, Rusia es quizá, el país más grande del mundo por su amplia extensión, y por esto surge la duda de saber sobre el país más angosto y largo al mismo tiempo.

Este es el país más largo y angosto del mundo

Pues bien, se trata de Chile, país ubicado en Suramérica y con una amplia frontera con Argentina.

“Chile es el país más largo y angosto del mundo con 4.329 kilómetros de longitud, los cuales equivalen a una décima parte de la circunferencia de La Tierra. Pero, su parte más angosta es de 90 kilómetros entre Punta Amolanas y Paso de la Casa Piedra, cerca de Illapel, región de Coquimbo”, explica en su cuenta de Facebook la Cámara de Comercio del Pacífico.

Por otro lado, Chile cuenta con un ecosistema muy árido. Se trata de Atacama.

“Con una superficie de 105.000 km2, el desierto de Atacama es el más estéril de la tierra. Está ubicado en el norte grande de Chile, abarcando las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y parte de la región de Coquimbo. En dicha zona el promedio de precipitaciones anuales es de 0,5 mm”, explica la empresa Rosario Traducciones.