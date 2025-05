¿Pueden despedir a un trabajador que tenga contrato indefinido? Esto dice la ley

El Ministerio de Trabajo establece que el contrato a término indefinido en Colombia, por definición, no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual. De esta manera, precisa que este contrato se caracteriza porque su duración no ha sido expresamente estipulada o no resulta de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse.

Teniendo en cuenta lo anterior, si un empleado bajo esta modalidad de contratación es despedido por justa causa –es decir, que la razón se enmarca en las 15 causales especificadas en el artículo 62 del Código del Trabajo–, no tiene derecho a ninguna indemnización. Sin embargo, las personas tienen la facultad de presentar demandas si consideran que el despido ha sido injustificado e, incluso, tienen derecho a una indemnización, por lo que pueden tener derecho a la reincorporación, pago atrasado y otra reparación de daños según lo determine un juez.

En caso de que la persona sea despedida sin justa causa, tiene derecho a una indemnización de acuerdo con el tiempo que haya permanecido en la empresa y el salario devengado al momento de la terminación.

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo lo determina de la siguiente manera:

A los trabajadores que ganan menos de 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se les pagará 30 días de salario cuando el tiempo en la empresa haya sido inferior a un año.

A los trabajadores que ganan menos de 10 SMMLV y llevan más de un año en la empresa deberán cancelarles 20 días adicionales de salario por año laborado.

A los trabajadores que ganan más de 10 SMMLV tienen que pagarles 20 días de salario en el caso de que lleven menos de un año en la empresa.

A los trabajadores que ganan más de 10 SMMLV se les pagarán 15 días adicionales de salario por cada año de servicio en caso de que lleven más de un año en la empresa.

¿Qué es una indemnización por contrato a término indefinido?

Según se explica en la página de Magneto Empleos, la indemnización por contrato a término indefinido es un pago compensatorio que el empleador debe otorgar al trabajador cuando termina el contrato sin justa causa. Este derecho busca proteger a los empleados frente a despidos injustificados y garantizarles un respaldo económico mientras encuentran un nuevo trabajo.

¿Qué pasa si no me pagan la indemnización?

Si un trabajador es despedido sin justa causa y no se le paga la indemnización, puede buscar asesoría y presentar una demanda ante las inspecciones de trabajo, casas de justicia o consultorios jurídicos en su municipio.

La ley establece mecanismos claros y detallados para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que reciban las indemnizaciones que les corresponden en casos de despido injustificado.

Por eso, la demanda ante la justicia laboral debe incluir la siguiente información:

Nombre

Número de documento de identidad

de identidad Datos de contacto de las partes

de las partes Un relato de los hechos

de los hechos Peticiones de pagos de prestaciones y salarios dejados de percibir

dejados de percibir Pruebas pertinentes

Una vez se presente la demanda, el juez fijará una audiencia para evaluar las pruebas y dictar sentencia sobre las peticiones del trabajador.