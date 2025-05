Trump le pidió a Netanyahu que no bloquee las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Donald Trump. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images. // Benjamín Netanyahu. FOTO: RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este miércoles 28 de mayo que la semana pasada le pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica que no intente bloquear las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un nuevo acuerdo nuclear.

“Para ser sinceros, sí lo hice. No fue una advertencia. Le dije que no es apropiado”, respondió Trump al ser preguntado por la prensa sobre la información publicada por el portal Axios según la cual habría advertido a Netanyahu que no intente sabotear las conversaciones con Teherán.

El mandatario republicano argumentó que su equipo mantiene “muy buenas negociaciones” con Irán y que está cerca de lograr “una solución”, de manera que consideraría “inapropiado” que Israel intentara interrumpir ese proceso.

El enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, han liderado sus delegaciones en las negociaciones de las últimas cinco semanas, las cuales han sido moderadas por Omán.

En el centro de ese diálogo está el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que Washington quiere detener, pero Teherán lo defiende como un derecho y afirma que solo aceptaría una limitación de su programa nuclear pacífico a cambio del levantamiento de las sanciones en su contra.

Trump apuntó este miércoles que quiere que el acuerdo sera “muy sólido” y que pueda enviar inspectores para verificar su cumplimiento.

