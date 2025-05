“Estamos generando un clamor por la paz“: Gobernador de Norte de Santander

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, habla en W Fin de Semana sobre la búsqueda de paz del departamento, afirmando que ha sido un reto.

“Éste ha sido un reto importante entendiendo que el Norte de Santander está en un punto de frontera y que hay dificultades”, dijo, detallando que hace más de 40 años hay presencia del ELN, las Farc y más de 52 mil cultivos de hoja de coca.

Siendo así, dijo que está en el arduo trabajo por una frontera abierta y una región en paz. “Estamos generando un clamor hacia la paz, por eso las marchas desde Cúcuta hasta Tibú, donde participaron más de 2 mil personas”, agregó.

Incluso, contó que aunque para diciembre, ante la inminencia de la situación, se reunieron con diferentes obispos para vivir una navidad en paz, “el 16 enero empezó la confrontación de más de 60 mil desplazados, personas confinadas y más de 100 muertos”.

Sin embargo, dijo que aún esperan que “se logre una negociación con las disidencias de las Farc y que se puedan reducir las hostilidades y que haya un mínimo de respeto por la vida”.

El gobernador Villamizar, también se refirió acerca de la caída del decreto 131 de conmoción interior, afirmando que “desde la Gobernación decidimos no aplicar ningún decreto a regalías y no usamos las facultades que nos otorgaban”, por ende, aseguró que no hay problema porque no fue utilizado para ningún proyecto.

“No va a existir un impacto en lo que tiene que ver con la Gobernación. Porque quienes tienen las iniciativas somos las regiones y decidimos el trato normal de las regalías”, agregó.

De hecho, reveló que los demás decretos que generaron recursos y que no tienen problemas, están generando un desarrollo y se está haciendo una aplicación en proyectos.