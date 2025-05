¿Un referendo anti-privilegios? Así es el proyecto que busca reducir beneficios de congresistas

Juan Sebastián Perilla, más conocido como el ‘Profesor Perilla’ se viralizó en redes sociales tras promover la iniciativa de que los mismos colombianos podrían impulsar un referendo para quitarle a los congresistas los privilegios en temas de salario, vacaciones, ausentismo y más.

Se trata de una idea que surgió en TikTok pero acabó recibiendo una oleada de apoyo hasta comenzar su camino para convertirse en una realidad.

El ‘Profesor Perilla’ pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre esta iniciativa.

“Se trata de un referendo anti-privilegios con el que se pondrá un freno a la vagabundería del Congreso de la República, es una iniciativa ciudadana”, dijo.

¿Qué parámetros tendría el referendo anti-privilegios?

Según explicó el docente, el referendo anti-privilegios consta de cinco puntos y requiere dos millones y medio de firmas en los formularios oficiales de la Registraduría. Los cinco puntos del proyecto son:

Reducir los salarios de los congresistas a máximo 10 salarios mínimos al mes, ya que el 90% de los colombianos ganan menos de ese valor.

No más beneficios económicos como tiquetes aéreos, primas de servicios, gastos de representación y camionetas para congresistas.

Los congresistas estarán obligados a asistir a las sesiones, si no acuden perderán su puesto como cualquier trabajador de Colombia.

No mas receso legislativo de casi cuatro meses al año. Las vacaciones serán de 15 días hábiles como cualquier ciudadano en el país.

No más reelección inmediata de los congresistas, se acaba el hacer campaña con el salario que se paga con los impuestos de los colombianos.

¿El Congreso debe aprobar este referendo?

EL ‘Profesor Perilla’ aseguró que si se recoge la cantidad necesaria de firmas se abrirá el debate.

“Los congresistas no pueden legislar para su propio beneficio y en su propio interés. Para eso está el régimen de impedimentos y recusaciones, no pueden pronunciarse sobre el referendo anti-privilegios, pues están impedidos para hacerlo, si no se declaran así, cualquier colombiano los puede recusar”, explicó.

Es importante destacar que este sería el primer referendo de iniciativa ciudadana en la historia que no puede tener pronunciamiento de fondo del Congreso de la república porque afecta directamente a sus intereses.

En caso de querer apoyar el proyecto, en el link a continuación encontrará el formulario que debe firmar. Allí también podrá ver un video explicándole el paso a paso que debe seguir para que su firma, o las que consiga, tengan validez: https://www.antiprivilegios.com/

Vea la entrevista en W Sin Carreta: