“Versiones policiales no me convencen”: presidente Petro tras descartarse plan para asesinarlo

En la mañana este 1 de junio de 2025, a través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente de la República Gustavo Petro volvió a referirse al plan que habría para asesinarlo. Esto luego de que se confirmara que en el mes de febrero de este año se encontraron dos lanzagranadas en el centro de Bogotá.

Aunque la Policía dijo que los elementos encontrados son de un solo uso, no son funcionales y no contaban con munición, el presidente Petro dijo que la versión entregada por las autoridades no lo convencen.

“No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿Qué hace la Policía con armas antitanque?. Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y prensa”, añadió Petro.

Petro recordó varias alertas sobre planes que hubo para asesinarlo. En ese sentido reveló que en el atentado anunciado por el embajador de Estados Unidos para el 20 de julio, que iba a ser realizado por “francotiradores profesionales” se encontró que era “una simple banda de microtráfico con pólvora negra. Creo se acusó a un joven que nada tenia que ver, solo porque viajaba de Dubai. En general la investigación de la CIA no es equivocada, pero no se le puso cuidado”.

Según el presidente Petro, inició con sus propios equipos la investigación y los resultados son contrarios. “Después del fracaso en el atentado del 20 de julio porque cambie el lugar de la marcha, se descubrieron las volquetas que iban a ser llenadas de explosivos, guardadas en un barrio extremo de Bosa, se llevaron a el ‘Codito’, para ponerlas en la carretera a la Calera por donde pasaba.”.

Agregó: “Supimos de la introducción a Colombia de dos misiles SAM-16, tierra/aire, iban a ser usados en la COP-16 en mi aterrizaje, usé técnicas de clandestinidad y entre a Cali por otros métodos. Un misil fue ubicado en la zona conocida como la de los ’Paperos’ y fue rodeado por el Ejército sin ubicarlo. Quisieron recoger camionetas para llenarlas de explosivos en una vía a donde yo llegara a la COP”.

El mandatario confirmó que estuvo en una casa de seguridad, “con escoltas independientes y nunca pudieron ubicar mis movimientos. Un grupo de Iván Mordisco puso retén para capturar camionetas de la carretera a Popayán, pero fue capturado por el Ejército”.

Por eso, también afirmó que los misiles que fueron llevados a la zona del Clan del golfo entre Córdoba y Cartagena. “Necesitan de condiciones especiales de temperatura. Ahora tenemos este nuevo dato, que hay que investigar”.

“La junta del narcotráfico tiene sede en Emiratos Árabe Unidos y es una multinacional del narcotráfico, integrado por mafiosos de varias nacionalidades. En mi opinión es la organización más poderosa de la cocaína a escala mundial. Tiene fuertes relaciones con políticos, la Fiscalía y entra en la Policía”.

Concluyó el presidente Petro que desde que presionó el cambio en la Fiscalía General de la Nación “ha encubierto asesinatos de la junta del narcotráfico en Colombia, específicamente el asesinato del fiscal paraguayo Pecci”.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el 20 de febrero un habitante de calle entregó unas carcasas utilizadas para lanzagranadas luego de encontrarlas en una zona verde del barrio Eduardo Santos.

El ciudadano aseguró que las encontró abandonadas entre escombros. De inmediato, se hizo la validación, descubriendo que no eran elementos peligrosos.

“Ese mismo día y tras la verificación por parte del personal antiexplosivos y la judicialización del hallazgo, se determinó que estos elementos son de un solo uso y ya no son funcionales, además no contaban con munición”, aseguraron desde la Institución.

De igual forma, indicaron que fueron verificadas las cámaras de seguridad del sector, las cuales permitieron identificar a las personas que habrían abandonado estos elementos.