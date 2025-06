“Olmedo López no es la víctima sino un victimario confeso”: fiscal María Cristina Patiño

Con firmeza respondió la Fiscalía General de la Nación a la carta de 11 páginas enviada por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien denunció un supuesto abandono institucional luego de haber confesado su responsabilidad en actos de corrupción.

“Olmedo López no puede tener tratamiento de víctima, él es el victimario, y además el victimario confeso”, afirmó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera la investigación por el desfalco a la entidad.

#NoticiaW | “Olmedo López no es la víctima, sino el victimario confeso”, dijo la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, en respuesta a la carta del exdirector de la @UNGRD. Añadió que López no ha querido firmar el principio de oportunidad. pic.twitter.com/1Pc7pPpu9L — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 3, 2025

La funcionaria recordó que la Fiscalía no tiene injerencia sobre las decisiones de los jueces respecto a los acuerdos judiciales. En este caso, el juez 5 Penal Especializado de Bogotá no avaló el preacuerdo alcanzado con López, que contemplaba una pena de 6 años y 2 meses de prisión y la devolución de $724 millones, al considerar irrisoria la sanción frente a los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

“La señora fiscal general ya ha precisado que con él negociamos conjuntamente, como a todos se les ha propuesto cuando cometen más de un delito, la negociación simultánea de un principio de oportunidad y de un preacuerdo”, explicó Patiño.

La fiscal también aclaró que el preacuerdo no compromete a López a declarar contra terceros. “Lo que ustedes presenciaron en esa audiencia fue el control de legalidad del preacuerdo. Allí no es donde Olmedo se compromete a servir como testigo, eso ocurre en el principio de oportunidad”, puntualizó.

Además, cuestionó la queja de López por presunto abandono, recordando que no ha firmado la matriz de colaboración requerida como parte del principio de oportunidad: “Desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y, a la fecha, no ha firmado. No entiendo cómo se queja de falta de apoyo de la Fiscalía, cuando él tampoco ha cumplido su compromiso”, agregó Patiño.

Por su parte, la fiscal general Camargo fue tajante al considerar que la carta de López representa un acto de deslealtad. También señaló que algunos abogados defensores usan a los medios de comunicación para ejercer presión sobre la Fiscalía.

Finalmente, aclaró que el exfuncionario y su familia siguen contando con esquema de seguridad.

Escuche W Radio en vivo: