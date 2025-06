Organizaciones sociales aseguran que desplazados del Catatumbo en Cúcuta “están aguantando hambre”

Cúcuta

Carmen García, representante de la asociación Madres del Catatumbo, resalta que le preocupa en gran medida que desplazados del Catatumbo en Cúcuta están aguantando hambre y los niños no han podido estudiar.

Dice la líder social que las víctimas están desamparados por parte del gobierno nacional, a merced de sus familiares o amigos que los han recibido en sus casas.

Nos preocupa “sobre todo, el hambre que está aguantando la gente acá en Cúcuta. Así mismo, las madres desplazadas con sus hijos, porque eso es una gran mentira que les han garantizado el estudio a los niños, ellos siguen sin estudio” dijo García.

Agregó que “las madres siguen sin trabajo, porque no tienen una oportunidad de trabajar, porque somos campesinas y no tenemos un estudio ni tenemos una certificación laboral, entonces no tienen trabajo”.

Cuestionó sobre el futuro de “estas mujeres campesinas, muchas de ellas que les tocó salir porque le asesinaron a su esposo, o de esa mamá que le tocó ver morir a su hijo, porque lo mataron. ¿Qué deben hacer? ¿Pedir en el semáforo?

Cerca de 68.000 desplazados han salido del Catatumbo, de las cuales más de 33 mil llegaron a Cúcuta.