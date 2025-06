La Agencia Nacional de Tierras recupera más de 3.000 hectáreas en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

En el municipio de Puerto Boyacá, el director de la Agencia Nacional de Tierras denunció que particulares se están apropiando ilegalmente de predios del Estado y vendiéndolos a campesinos en el Magdalena Medio.

Según lo señaló Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras, estas más de 3.000 hectáreas fueron utilizadas ilegalmente por distintos actores y que ya se está trabajando en la recuperación de estos terrenos.

“Lo primero es que estamos recuperando la tierra del Magdalena Medio, son más de 3.000 hectáreas ilegalmente ocupadas por distintos actores sociales y económicos de esta región de Puerto Boyacá y lo que nos hemos venido encontrando son un sin número de irregularidades bastante graves en el manejo y uso de esos predios, predios sin contrato de arrendamiento, predios que fueron hasta comercializados por particulares que no tienen ningún tipo de relación con estos predios, muchísimas irregularidades que estamos primero desocupándolos y posterior a ello vamos a iniciar ya con la ruta para la entrega oficial de estos predios a organizaciones campesinas”, indicó.

Dentro de esas irregularidades encontradas por la Agencia Nacional de Tierras en el Magdalena Medio, el director de la entidad denunció que hay personas que están vendiendo parcelas de la que no son dueños.

“Nos hemos dado cuenta de un patrón del que quiero hacer una denuncia y es que un particular terminó embaucando un sin número de campesinos vendiendo una parcela que no era de él sino de la Sociedad Activa Especial (SAE), entonces fíjese que supuestos liderazgos campesinos también cometen ese tipo de infracciones a nuestra ley y bajo esas consideraciones tumban a sus a campesinos sin tierra prometiéndoles algo que ni siquiera es de ellos, de eso hay que tener mucho cuidado, cuando un dirigente campesino les pide plata por una parcela que se supone que es parte de un programa oficial de la Reforma Agraria, hay que poner la lupa porque de forma definitiva nosotros no vamos a desalojar campesinos, pero sí vamos a denunciar evidentemente el hecho de que realmente hay gente que está haciendo negocio con la tierra y la Sociedad Activa Especial”, agregó Harman Ortíz.

Por último, Felipe Harman agregó que, de manera conjunta con la Policía de Puerto Boyacá, la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, se han recuperado alrededor de 3.040 hectáreas de tierra que ya fueron comprometidas y adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras, y van a pasar a manos de los campesinos de la región.