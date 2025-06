“Era grotesco”: los testimonios que complican la situación del exembajador en Ghana, Daniel Garcés

La W conoció dos declaraciones más que complicarían aún más la situación del saliente embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por presunta violencia y acoso contra su expareja, la exfuncionaria de la ANT, Beatriz Niño Endara.

Los testimonios, conocidos por medio de fuentes en la Procuraduría (donde se adelanta la investigación),corresponden a dos mujeres cercanas a la víctima y una de ellas amiga también del propio Garcés, quienes dieron crédito a las presuntas conductas violentas y de acoso por parte del saliente embajador contra su expareja, porque esta se negó a volver con él luego de separarse en 2021.

Dentro de los puntos más delicados de las declaraciones se encuentra, bajo la gravedad de juramento, la narración de la señora Claudia Nieto Arroyo, funcionaria de la ANT (que se convertiría en compañera de Garcés si este llega a la entidad). La señora Nieto relató que fue testigo de chats que la propia víctima le mostró, donde era víctima de acoso y tratada de forma violenta por parte del embajador saliente y casi nuevo director de asuntos étnicos de la Agencia, en una conducta obsesiva, controladora, e irrespetuosa con Beatriz Niño.

“Maltrato de cómo la trataba, cuando ella tenía una reunión x, o compartía con personas, o cuando ella no accedía a contestarle una llamada a su teléfono y la trataba muy mal. Le decía que era una perra, una vagabunda, eso sí me consta, eso es lo que yo leía en sus chats”, sentenció la testigo Nieto ante la Procuraduría.

También dio fe de un complejo episodio en el que en marzo de 2022, según la testigo, Garcés llegó a hacerle un escándalo a Beatriz Niño, alterado e insistente, a las propias oficinas de la Agencia Nacional de Tierras, luego de que ya se habían dejado. De acuerdo con su relato, el saliente embajador fue captado gritando y exigiendo que la víctima, quien era directiva del área jurídica de la ANT para la época, bajara a reunirse con él.

“Él estuvo una vez en la oficina (ANT) en marzo de 2022, fue a buscarla. Nos llamaron de la recepción que había un señor gritando Beatriz Niño desde abajo, él pretendía que bajara a atenderlo y ella estaba en ese momento en reunión. (...) Como él seguía abajo, yo me vi en la necesidad de bajar hasta la recepción y decirle personalmente que no lo podía atender. Estaba bastante ofuscado insistiendo, hizo un show y por eso me llamaron” dijo la testigo Nieto.

De acuerdo con la testigo, fue directamente conocedora de la crítica situación psicológica que tenía que afrontar Beatriz Niño por los presuntos maltratos de Daniel Garcés por medio de comportamientos de corte “grotesco” que incluso llevaban a esta directiva jurídica de la ANT, a tener que encerrarse en su oficina a llorar.

Asimismo, indicó la preocupación por parte de Niño porque el embajador no le quisiera devolver a sus hijos tras el permiso para que pudieran visitarlo en Ghana, siendo, en palabras suyas y contradiciendo a Garcés, quien la ha acusado de maltrato contra ellos, una excelente madre.

Pero este no fue el único testimonio que fue conocido por el ente de control y al que accedió W Radio donde se reiteran, de acuerdo con las declarantes, conductas violentas y de acoso por parte del embajador contra Beatriz Niño Endara. Ante la Procuraduría rindió declaración bajo juramento la señora María Cristina Mejía, quien incluso narró que era amiga del propio Daniel Garcés y de la víctima, es decir, amiga de los dos enfrentados.

Pues la declarante adhirió a los señalamientos contra el saliente embajador y al parecer futuro director de asuntos étnicos de la Agencia Nacional de Tierras. Según su testimonio, por su cercanía con Beatriz Niño conoció de distintos comportamientos violentos por parte de Garcés Carabalí, pero además, debido a su amistad con él, supo de comportamientos obsesivos y notaba una conducta de acoso por parte del ahora procesado, que incluso se dio en encuentros personales que tuvo con él.

Lo anterior, porque al ser, asegura, su amiga también, en muchas ocasiones el saliente embajador la buscó para que le ayudara con el propósito de que Beatriz Niño regresara con él.

“Él me fue a recoger a mi casa. (...) entonces empezó a preguntarme mucho por la vida de Beatriz, que qué hacía, que cómo lo hacía, que con quién salía, que si tenía amigos, que si tenía novios. Miles de preguntas sobre ese tema, yo me sentí asfixiada de la manera, de la forma, obsesionado, muy inquisidor en sus preguntas, en sus maneras, yo me sentí muy incómoda en ese almuerzo y dije, ¡no más Daniel! yo me voy, incluso me iba a ir caminando a mi casa. Yo a raíz de ese momento dije, no, Daniel es terrible, es super peligroso, es súper tóxico y decidí bloquearlo de mis redes” dijo ante el ministerio público.

Esta testigo, amiga mutua de las dos partes, también refirió que de acuerdo con su conocimiento, Beatriz Niño fue víctima de violencia por parte del saliente embajador Daniel Garcés Carabalí de diversas formas, y estaba obsesionado con ella, sin duda alguna.

LOS COMPROMETEDORES CHATS DONDE EL FUTURO EJECUTIVO DE LA ANT TRATA COMO “PUTA” A BEATRIZ NIÑO

Además de los dos testimonios de testigos que complicarían en la Procuraduría la situación del saliente embajador en Ghana, W Radio por medio del ente de control también conoció de chats en los que se evidenciarían los insultos y el permanente acoso por parte del saliente embajador Daniel Garcés contra Beatriz Niño Endara, incluso tratándola de “puta”.

En tales chats que están en poder del Ministerio Público, que se acompasarían con los puntos relevantes de los relatos de las declarantes, luego de que la exejecutiva se negara a regresar con él, se inició una andanada de mensajes de acoso y violencia sistemática.

Por ejemplo, en uno de los chats ocurridos el 14 de noviembre de 2021, Garcés trata a la víctima de “infeliz” en los siguientes términos: “Infeliz, ahora tu felicidad es andar como una loca verdad, coqueteando con todo el que se te atraviese”. Y luego, el 15 de julio de 2022, 8 meses después del anterior mensaje, la insultó calificándola de puta: “Y cómo vamos a tener si usted quería andar así como una puta” (luego de que Beatriz Niño le reiterara que no volverían a estar juntos).

De hecho, en tales conversaciones, se apreciaría, según el expediente, una conducta repetitiva en la que Garcés le acosaba diciéndole que volvieran, después pasaba a cuestionar su salud mental e incluso le planteaba que les habían hecho brujería para que se separaran, en un aparente intento de manipulación.

“Lo que le dije esta mañana es en serio. Hay que tratarse. (...) Los problemas de salud mental son una enfermedad. Y no son las amigas y amigos mal aconsejando sino profesionales de verdad que deben tratar esos trastornos. Por usted y por los niños le pido el favor de buscar ayuda psiquiátrica y espiritual” se lee.

Además se evidenciarían ingresos irregulares por parte de Garcés Carabalí a la vivienda de Beatriz Niño Endara, sin su permiso, o usando terceros, utilizando como pretexto querer ver a sus hijos, todo esto, documentado en conversaciones conocidas por W Radio como la siguiente ocurrida el 8 de abril de 2024, ya cuando Garcés había sido nombrado embajador.

- Beatriz Niño: “Daniel. Usted debe entender que esta es mi casa”.

** Daniel Garcés: “Lo entiendo claramente, pero es donde viven mis hijos”.>Beatriz Niño: “Acá no entra nadie que yo no decida. Y usted no debe usar a Claudia para eso. Ni esa señora”.

- Beatriz Niño: “Esa señora no entra y si sigue presionando le coloco una orden de alejamiento y a su amigo Gustavo también.

Y finalmente, según lo que plantea el expediente, sin autorización ni conocimiento de la señora Beatriz Niño Endara, Garcés (como él lo sostiene en un chat) inscribió en un colegio en Ghana a los dos menores, sin haber dialogado ni acordado el asunto con su madre la titular de la custodia, presuntamente desconociendo que el permiso de salida del país era temporal y quedándose arbitrariamente con ellos.

W Radio se contactó con la defensa del exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, para conocer su respuesta a la publicación de este informe periodístico, pero indicaron que se mantendrán en la reserva de la investigación y no se referirán a la misma hasta que se defina si el saliente embajador es llevado a juicio disciplinario o no mediante pliego de formulación de cargos.

Cabe resaltar que durante los testimonios practicados por la Procuraduría, el saliente embajador en Ghana tuvo que ser llamado al orden varias veces por la delegada del Ministerio Público, luego de que se riera sarcásticamente e hiciera gestos calificados como irrespetuosos, mientras las dos testimoniantes hablaban de los presuntos hechos de violencia y acoso.