Inpec reconoció fallas en la alimentación en El Buen Pastor tras denuncia de ‘Epa Colombia’

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, respondió este jueves a las graves denuncias hechas por la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, sobre la situación alimentaria en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

En un video difundido en redes sociales, ‘Epa Colombia’ y otras mujeres privadas de la libertad relataron una crisis de hambre e insalubridad dentro del penal. Según denuncian, llevan varios días sin recibir alimentos adecuados, los cuales estarían en mal estado y contaminados.

“Estas mujeres están muertas del hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden. El pollo podrido, el pescado podrido”, se les escucha decir en la grabación.

#NoticiaW | El director del @INPEC_Colombia, coronel Daniel Gutiérrez, reconoció que hay dificultades en el suministro de la alimentación en la cárcel El Buen Pastor, esto luego de las denuncias de Daneydy Barrera Rojas ‘Epa Colombia’ y de su familia. pic.twitter.com/ju6xzopNQE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 5, 2025

Frente a esta denuncia, el coronel Gutiérrez reconoció las falencias existentes y aseguró que se están tomando medidas con el acompañamiento de organismos de control.

“Desafortunadamente, todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y sobre todo de alimentación (...) En la cárcel El Buen Pastor se han presentado unos hechos de mala alimentación, que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es. Para eso hoy se van a hacer unas mesas de trabajo con la Defensoría, Procuraduría y con la USPEC, entendiendo que la USPEC es la responsable de la alimentación”, afirmó.

Cabe recordar que Daneidy Barrera se encuentra recluida en ese centro carcelario cumpliendo una condena de 5 años y 2 meses impuesta por la Corte Suprema de Justicia, tras ser hallada responsable de actos de vandalismo contra estaciones de TransMilenio durante las protestas del año 2019.