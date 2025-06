Israel agradeció a Estados Unidos su veto a la resolución sobre la ayuda a Gaza

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su gobierno el veto en solitario este miércoles a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para propiciar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En un mensaje en su cuenta de X, Saar afirmó anoche que “la resolución propuesta solo fortalece a Hamás y socava los esfuerzos estadounidenses por lograr un acuerdo sobre los rehenes”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que el país envió “un mensaje contundente” al vetar en solitario la resolución, que calificó de “contraproducente”.

“No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás, no exija a Hamás desarmarse y abandonar Gaza, establezca una falsa equivalencia entre Israel y Hamás o ignore el derecho de Israel a defenderse”, indicó Rubio en un comunicado.

Estados Unidos vetó en solitario una resolución para propiciar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un texto que había sido presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Fue la sexta ocasión en que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Los otros catorce miembros del Consejo, incluidos países más cercanos a Israel como Francia y el Reino Unido, votaron a favor de una resolución que solo contenía tres demandas: alto el fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamás y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la Franja de Gaza, que sufre una crisis humanitaria sin precedentes.

