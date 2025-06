Indignación en Cali por agresión a adulto mayor que reclamó a motociclista por transitar en andén

Cali

Hugo Romero, un adulto mayor de 70 años, fue brutalmente agredido por un motociclista en inmediaciones de la clínica Versalles en Cali, luego de hacerle un reclamo por transitar indebidamente por un andén.

Según su testimonio, el motociclista casi lo atropella mientras él caminaba por la acera. Al llamarle la atención, el conductor reaccionó con violencia.

“El hombre me insulta, se baja con el casco y me agrede. Me da un golpe en la frente. Me generó una herida que debió ser intervenida con puntos y me dejó varios hematomas”, relató la víctima.

Personas que presenciaron la escena, la cual quedó registrada en las cámaras de seguridad, auxiliaron al adulto mayor para que fuera atendido en un centro asistencial.

Romero interpuso la denuncia ante las autoridades competentes y manifestó su preocupación por los niveles de violencia cotidiana en la ciudad.

“Esto es prueba de la intolerancia de la gente, que con ese odio viven y aquí por nada te pueden matar, te pueden quitar la vida”, expresó.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció que entregará a la Fiscalía todas las pruebas relacionadas con el caso, con el fin de que el agresor sea identificado y judicializado.