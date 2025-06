Advertencia de Petro a sus ministros: “quien que no firme el decreto de consulta popular se va”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro advirtió que ministro del gabinete que no firme el decreto presidencial sobre la consulta popular, “de inmediato se va”.

Según el presidente Petro: “el poder presidencial es poder del pueblo”. Por eso, los ministros del Gobierno recibieron un llamado por parte de la Presidencia de la República para pedirles que firmaran lo más pronto posible el decreto que convoca la consulta popular.

El mandatario ha defendido su propuesta de convocar una consulta popular, amparándose en el artículo 86 de la Constitución Nacional. “Me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía que con trampas no permite la libre expresión del constituyente primario. Base genuina de la democracia y el poder público”.

“No es cierto, es mentira que si no hay decisión válida del Senado 30 días después de presentada la consulta, el presidente no pueda decretarla. Me habilita expresamente la ley”, escribió en su cuenta de X.

La defensa del presidente Petro sobre la convocatoria a la consulta popular vía decreto se da también luego de que “un juez determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas. Desde aquí les envío un mensaje a los senadores y senadoras, independientemente de sus partidos: tienen que tomar esa decisión con tranquilidad”, afirmó el mandatario.

Petro también dijo que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, desacata lo ordenado por un juez. “Encima de la arbitrariedad en el procedimiento legislativo ya manifiesto para el juez de tutela, el presidente del Senado decide desacatar la tutela. Eso no se puede hacer. Quien ha roto el estado social derecho es el propio presidente del Senado”.