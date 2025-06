El senador del Centro Democrático y también precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue víctima este sábado, 7 de junio, de un atentado con arma de fuego en Bogotá.

Al respecto, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, también miembro del Centro Democrático, habló en W Radio para ofrecer su perspectiva sobre el tema.

“Primero, solidaridad con la familia de Miguel, nuestro partido y sus seguidores, con los que trabajan por un mejor país”, dijo.

Briceño puntualizó: “Esto es un fracaso generacional. Los que tenemos menos de 35 años nunca habíamos visto que esto pasara en Colombia, es absolutamente grave”.

En esa línea, el concejal de Bogotá dijo que el mensaje es en dos vías: “La Fiscalía tiene la responsabilidad de dar resultados inmediatos y rápidos para que esto no quede en la impunidad”.

Así mismo, resaltó que “el segundo mensaje es al presidente Petro, al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al director de la UNP, en Colombia no hay garantías para ejercer la oposición”.

“Si esto le pasó a un candidato presidencial, no me quiero imaginar lo que le puede pasar a cualquier persona que se lance al Congreso desde cualquier departamento. Colombia no es un territorio fácil para hacer política”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Es un fracaso generacional”: concejal Daniel Briceño por atentado contra Miguel Uribe 02:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: