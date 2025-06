“No más odio”: líderes del Valle claman por unidad tras atentado contra Miguel Uribe

Rechazo con firmeza el atentado contra Miguel Uribe.



Colombia no puede volver a épocas violentas del pasado.



NO PODEMOS SEGUIR TENIENDO POR FUTURO EL PASADO



Hago un llamado a la unidad y a la calma: no más odio, no más actos criminales.



Mi solidaridad con Miguel, su familia y… https://t.co/pLpKnPILyy