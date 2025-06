Expresidente Alberto Fernández denunció persecución judicial contra Cristina Fernández

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) denunció este martes persecución judicial contra la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), en la antesala de un fallo de la Corte Suprema que podría efectivizar la condena de la líder del Partido Justicialista (PJ) a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, escribió el expresidente en su perfil de la red social X.

El mensaje se produce mientras la exmandataria aguarda el fallo del Supremo, que podría ratificar su condena a seis años de prisión e inhabilitarla para ejercer cargos públicos el resto de su vida.

De ratificar el máximo tribunal la condena, Cristina podría ser detenida desde este mismo martes 10 de junio y quedaría inhabilitada para participar de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Alberto Fernández, como presidente, y Cristina Fernández, como su vicepresidenta, compusieron la fórmula peronista que ganó las elecciones presidenciales en 2019. Hacia la mitad de la gestión, se hicieron públicas las diferencias entre ellos, así como la ruptura total al interior del Gobierno.

Cristina Fernández está condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y presentó un recurso ante la Corte Suprema por considerar que es víctima de una persecución política y judicial.

Los tres magistrados que conforman la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tienen previsto reunirse este martes a las 4:00 de la tarde hora local para decidir, en última instancia, sobre el recurso de apelación.

En febrero de este año, la Justicia argentina procesó a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez, un delito por el que el exmandatario podría enfrentar penas de 3 a 18 años de prisión si fuera hallado culpable en un eventual juicio oral.

