Fiscalía cuestionó que Nicolás Petro no asistiera de manera presencial a la audiencia previa al juicio

Durante el inicio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, programada para este 11 de junio, la fiscal Lucy Marcela Laborde cuestionó que el exdiputado del Atlántico no asistiera de manera presencial a la diligencia citada en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

En su intervención, Laborde aseguró que, Nicolás Petro tiene una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que aún se encuentra vigente y por lo tanto, una prohibición de salir del país.

Asimismo, recordó que el juez 74 Penal Municipal con función de control de garantías que impuso la medida, también mencionó que persistía la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales cuando así se le requiriera.

“Entonces no es tan del todo cierto que el señor Nicolás Fernando Petro pueda, a su libre albedrío o el de su defensa, dejar de asistir a las audiencias presenciales cuando fue su señoría el que manifestó que todos deberíamos acudir presencialmente”, afirmó.

La respuesta se generó después de que la defensa del exdiputado del Atlántico solicitara que, por la difícil situación de seguridad en el país, se le permitiera participar de manera virtual.

“Quiero solicitarle, le autorice al señor Nicolás Petro, mientras estamos en estas etapas, se conecte virtualmente, su señoría. Conocemos todos la situación de seguridad por la que cruza el país y ese principio de prevención debe reinar para todos”, dijo el abogado Alejandro Carranza.

Por su parte, en medio de su presentación en la audiencia, el exdiputado Nicolás Petro le respondió a la fiscal, señalándola por tener un “doble rasero” en el caso, frente a su expareja y testigo estrella en su contra, Dayssuris Vásquez.

“Para recordarle a la fiscal que yo siempre he estado presente en todas estas audiencias que se han convocado y que me sorprende de sobremanera el doble rasero que aplica conmigo, pero en otro caso como el de la señora Dayssuris Del Carmen Vásquez Castro, que ni siquiera asiste a las audiencias, no dice nada”, afirmó.