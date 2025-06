El arzobispo de Tunja hace un llamado a la unidad y la reconciliación

Tunja

En medio de la polarización política y el aumento de la violencia que se ha registrado en los últimos días en varias regiones del país, el arzobispo de Tunja Gabriel Ángel Villa Vahos hizo un llamado al diálogo y a la unidad.

Monseñor señaló que no se puede combatir la violencia con más violencia porque la paz en el país se hace a través del diálogo.

“La violencia solo engendra más violencia y nosotros no podemos destruirnos entre nosotros mismos. Somos hermanos, somos hijos de un mismo padre, Dios, somos hijos de una misma patria. Por lo tanto tenemos que buscar que todos podamos convivir, pero con la violencia no vamos a conseguir ningún beneficio, todo lo contrario, destrucción, sangre, lágrimas, pobreza", dijo.

Agregando que "ojalá todos pensemos, no en el bien particular y personal o de un partido, sino en el bien de la Nación. El mensaje que la iglesia siempre ha tenido es el del diálogo, de la concertación, de la escucha”.

Por otro lado, monseñor agregó que se debe pensar en un proyecto de país entre todos, a través de la unidad y el respeto.

“De pronto estamos atiborrados de muchos mensajes y a veces mensajes que crean este tipo de situaciones y en el campo político pues hay mucha sensibilidad. Yo creo que en este momento que está pasando el país es una oportunidad para poder convocar a la unidad, al diálogo, al respeto, a la escucha, y a que pensemos en el proyecto común de país, no en el país que yo quiero, que me imagino, que me gusta, sino el que necesitamos todos”, dijo.

El arzobispo de Tunja señaló que desde el Gobierno Nacional no ha convocado a la iglesia a participar en las mesas de diálogo con los actores armados, pero que ellos están dispuestos en generar esos espacios.

“Hay una iniciativa de la iglesia de pronto poder convocar en algún momento a los líderes para que podamos exponer algunos canales que nos puedan llevar a tener una mejor relación, a una pacificación, pero iniciativa promedio del gobierno no hemos tenido”, agregó.