Pedro Sánchez pidió perdón por confiar en Santos Cerdán y descartó un adelanto electoral

Presidente de España, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español y líder del partido socialista, Pedro Sánchez, pidió perdón a los ciudadanos porque estaba convencido de la integridad de su hasta ahora hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, por un presunto caso de corrupción y admitió que los socialistas no debieron “confiar” en él.

En rueda de prensa en la sede socialista, anunció una auditoría externa para eliminar “cualquier sombra de duda”, reveló que él ha exigido la renuncia de Cerdán al conocer el informe policial que le implica en supuestos casos de corrupción y aseguró que “aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente”.

Reconoció su “profunda decepción” con el hasta hoy secretario de organización del partido socialista y, pese a la situación en que este asunto ha puesto a su partido, ratificó que no convocará elecciones generales anticipadas y la legislatura no acabará hasta 2027, además de asegurar que no habrá crisis de Gobierno.

“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del PSOE no debimos confiar en él”, dijo Sánchez, con semblante muy serio.

