“No se encontró ninguna prueba de absolutamente nada”: Elizabeth Yépez por presunto desfalco a PDVSA

Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Miguel Zambrano / AFP via Getty Images) // Railin Elizabeth Yépez (@elyjeims en Instagram)

En Venezuela, el fiscal general de ese país señaló a la modelo venezolana llamada Railin Elizabeth Yépez de estar involucrada en un desfalco de 21.000 millones de dólares a la petrolera estatal PDVSA.

Al respecto, la misma Yépez habló en W Sin Carreta para dar su perspectiva del tema.

Le puede interesar Habla la modelo venezolana señalada de participar en desfalco a PDVSA

En su primera intervención, la modelo resaltó: “Me enorgullece el saber que sea tan poco creíble que una mujer, a tan corta edad, haya logrado las cosas tan grande que yo he logrado de forma honrada y disciplinada”.

Además, Yépez destacó que el tema no es algo nuevo: “En principio, ese show que se creó en Venezuela fue hace dos años. Hace pocos días una revista quiso sacar a la luz este ‘refrito’, que se expuso sin ningún tipo de elementos probatorios hacia mi persona, y lo hicieron con el único fin de perjudicar a quien hoy en día es mi esposo, Miguel Ángel del Río ”.

“Yo no he tenido ningún escándalo en Venezuela actualmente, sino hace dos años y de acuerdo al expediente, que lo tenemos en nuestras manos y el proceso investigativo que es totalmente legítimo , no se encontró ninguna prueba de absolutamente nada ”, subrayó.

Así, mencionó: “el que diga que yo tenga una orden de aprehensión en mi país o en Colombia, como lo hicieron de manera irresponsable, es absolutamente falso ”.

Además, dijo que tampoco ha tenido “algún requerimiento de un organismo internacional”.

Por otro lado, la modelo venezolana destacó ser “muy trabajadora” y “muy independiente” desde temprana edad (menor).

“He sido una mujer sumamente dedicada a mi trabajo, muy contrario a lo que han querido vender de mi imagen”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “No se encontró ninguna prueba de absolutamente nada”: Elizabeth Yépez por presunto desfalco a PDVSA 01:02 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: